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الاقتصادي

بحث الشراكات الاستثمارية بالسلفادور

مشاركون في الاجتماع   (من المصدر)
1 سبتمبر 2022 01:26

أبوظبي (الاتحاد) 

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عُقد في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس الأول، اجتماع استثماري تجاري بين كل من المكتب الخاص للشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وشركة يورفين انفيرسون العالمية، للتباحث في القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك في دولة الإمارات والسلفادور.
وركز الاجتماع على بحث فرص الاستثمارات التطويرية في جزيرة تاساجيرا بدولة السلفادور. 
حضر الاجتماع كل من الوكيل القائم بالأعمال طلال البلوشي ممثلاً عن المكتب الخاص للشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وأحمد الكمالي المستشار القانوني وسعود المصعبي المستشار التجاري. كما حضر الاجتماع لازارو كابريرا رئيس شركة يورفين انفيرسون.

السلفادور
محمد بن سلطان
الإمارات
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