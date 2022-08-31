%84 نمو المبيعات العقارية في دبي خلال 8 أشهر

يوسف العربي (أبوظبي)

نمت قيمة المبيعات العقارية في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 84% إلى 159.33 مليار درهم عبر 59.775 ألف معاملة، مقابل 86.56 مليار درهم عبر 36.872 معاملة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، توزعت المبيعات العقارية بواقع 41.997 وحدة سكنية، و6.069 مبنى، و11.709 قطعة أرض.وبلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 248.49 مليار درهم عبر 75.453 معاملة. واستحوذت المبيعات العقارية على 64.1% من إجمالي قيمة التداولات العقارية في دبي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، فيما بلغت حصة الرهون 29.6% من إجمالي التداولات، مقابل حصة بلغت نسبتها للهبات 6.3%.

وتجاوزت قيمة الرهونات العقارية في دبي خلال الثمانية أشهر الأولى من 2022 نحو 73.65 مليار درهم عبر 12.777 معاملة، وتوزعت قيمة الرهونات العقارية في الإمارة بواقع 8.152 وحدة سكنية، و2.146 مبنى، و4.661 قطعة أرض. وعلى صعيد الهبات سجلت إمارة دبي هبات بقيمة 15.51 مليار درهم عبر 2.901 معاملة خلال الفترة المشار إليها، وتوزعت الهبات بواقع 2.087 وحدة سكنية و135 مبنى و679 قطعة أرض.

وخلال شهر أغسطس، أشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك إلى أن إجمالي قيمة التداولات العقارية بلغت 36 مليار درهم عبر 12.130 معاملة، مقابل 14.77 مليار درهم عبر 5.704 معاملة خلال الفترة المقابلة بنمو 143%.

وسجلت دبي مبيعات عقارية بقيمة 24.31 مليار درهم عبر 9.734 معاملة خلال أغسطس الماضي وتوزعت هذه المعاملات بواقع 7.014 وحدة سكنية و875 مبنى و1.845 قطعة أرض.

وبلغت قيمة معاملات الرهن خلال الشهر الماضي 9.56 مليار درهم عبر 1.903 معاملة توزعت بواقع 1.037 وحدة سكنية و272 مبنى و729 قطعة أرض.

وبلغ إجمالي قيمة معاملات الهبة خلال شهر أغسطس الماضي نحو 2.14 مليار درهم، عبر 493 معاملة توزعت بواقع 363 وحدة سكنية، و19 مبنى و111 قطعة أرض.