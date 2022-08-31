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الاقتصادي

«دي إكس بي لايف» تحقق 10% نمواً في أعمالها

زوار لدورة سابقة من معرض «جلفود»
31 أغسطس 2022 18:59

 دبي (الاتحاد)  واصلت دي إكس بي لايف، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، مسيرة النموّ في حجم أعمالها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، محققةً زيادةً بنحو 10%، مقارنةً بالنصف الأول من العام 2019، (قبل جائحة كورونا)، كما حققت الأنشطة المرتبطة بالفعاليات التي نظّمتها وقدّمت إليها خدماتها عوائد مرتفعة، خاصة مع النجاح الكبير الذي صاحب جميع الفعاليات التي أقيمت خلال تلك الفترة في مركز دبي التجاري العالمي، واجتذبت مئات الآلاف من رجال الأعمال من خارج الدولة وداخلها، وقد امتدّ الأثر الإيجابي لهذه الفعاليات إلى قطاعات السياحة والطيران والفنادق والأسواق التجارية بصورة واضحة، مع عودة حركة السفر والسياحة والتجارة للازدهار مجدداً.

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قدّمت دي إكس بي لايف خدماتها خلال الفترة من يناير إلى يونيو لأكثر من 450 مشروعاً، قامت بتشييدها بالكامل أو بشكل جزئي، وبلغ عدد الفعاليات التي قدّمت إليها خدماتها 260 فعالية، منها 43 معرضاً، بما في ذلك معرض جلفود، والصحة العربي، وميد لاب، ودبي العالمي للقوارب، ودبي للمجوهرات، وإنترسيك وغيرها، وتضمّت تلك الفترة تنظيم 6 مؤتمرات، منها مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، ومؤتمر دبي الصحي، وقمَّة المعرفة، كما نفّذت عدداً من الفعاليات المهمّة مثل معرض كاستم شو الإمارات، ومهرجان دبي للكوميديا، وغيره من الفعاليات.

مركز دبي التجاري العالمي
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