3.44 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية يونيو

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي إلى 3.449 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.2 في المائة أو ما يعادل 97.9 مليار درهم مقابل نحو 3.442 تريليون درهم في مايو 2022. وأعلن مصرف الإمارات المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.5 في المائة أو ما يعادل 240.4 مليار درهم مقارنة بنحو 3.208 تريليون درهم في يونيو 2021، فيما زادت بنحو 3.8 في المائة أو ما يوازي 127.7 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليون درهم في ديسمبر 2021.

وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.03 في المائة من 1.865 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022، نتيجة زيادة بنسبة 5.6 في المائة في الائتمان الأجنبي.

كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 4 في المائة.

الودائع المصرفية

ونما إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.5 في المائة من 2.04 مليار تريليون في نهاية مايو الماضي إلى 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022، نتيجة لارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 2.6 في المائة.

وعزا المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.9 في المائة و22.6 في المائة على التوالي.

عرض النقد

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد «ن1» (يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك) ارتفع بنسبة 2.3 في المائة من 710.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو، مرجعاً ذلك إلى زيادة النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم، وزيادة الودائع النقدية بمقدار 15.8 مليار درهم. وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد "ن2" (يشمل"ن1"+ الودائع شبه النقدية" الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 3.5 في المائة من 1.568 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد «ن1» وزيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 38 مليار درهم. كما ارتفع عرض النقد «ن3» (يشمل «ن 2» + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي) بنسبة 2.6 في المائة من 1.89 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022.

الأصول الأجنبية لـ«المركزي»

وصل إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 433.35 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بلغت 7.5% أو ما يعادل 30.3 مليار درهم مقارنة بنحو 403.05 مليار درهم في يونيو 2021. وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 5.2% أو ما يوازي 11.9 مليار درهم لتبلغ 242.05 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 230.14 مليار درهم في يونيو 2021. فيما وصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 128.13 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى نحو 63.17 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 41.59 مليار درهم في يونيو 2021، بارتفاع نسبته 52% أو ما يعادل 21.58 مليار درهم.

ووصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 491.41 مليار درهم في يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.2% أو ما يعادل 15.2 مليار درهم مقارنة بنحو 476.21 مليار درهم في يونيو 2021. وتوزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 210.66 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب استثمارات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 174.04 مليار درهم، و60.23 مليار درهم للودائع، و1.25 مليار درهم للقروض والسلف، و45.23 مليار درهم للأصول الأخرى. وأظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 118.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.5% أو ما يعادل 7.2 مليار درهم مقارنة بنحو 110.9 مليار درهم في يونيو 2021.

ووفق الإحصائيات، توزع النقد المصدر بواقع 18 مليار درهم للنقد بالبنوك و100.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك، وذلك في يونيو الماضي. وزادت الودائع النقدية إلى 626.1 مليار درهم في يونيو الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 11.07% أو ما يوازي 62.4 مليار درهم مقارنة بنحو 563.7 مليار درهم في يونيو 2021.