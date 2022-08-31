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الاقتصادي

روسيا توقف إمدادات الغاز "بالكامل" إلى أوروبا

روسيا توقف إمدادات الغاز "بالكامل" إلى أوروبا
31 أغسطس 2022 11:51

أوقفت روسيا من جديد اليوم الأربعاء إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، بحسب ما أفادت شبكة "إنتسوغ" الأوروبية لنقل الغاز.

وكانت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أعلنت في وقت سابق عن هذا التوقف المقرر لثلاثة أيام والناتج عن أشغال في محطة ضغط في شمال ألمانيا يتم تصدير الغاز منها إلى دول أوروبية أخرى.

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المصدر: وكالات
روسيا
نورد ستريم
أوروبا
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