الجمعة 2 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«استاد آل مكتوم» يرحب باستضافة منتخبات «مونديال 2022»
راشد بن حميد يطالب الأندية بتقديم مستويات فنية متطورة
«الإمبراطور» و«العنابي».. مباراة «كاملة العدد»
زيادة عدد الأجانب «نعمة أم نقمة»؟
بوعصيبة يهنئ أبطال الدراجات
كالادزيتش.. «التعاقد المشروط»!
فهد المولد يتحدث عن «العرض المخجل»!
منتخبنا الـ 12 في آسيوية «شباب الطائرة»
بالميراس يسقط في كأس ليبرتادوريس
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
روسيا توقف إمدادات الغاز "بالكامل" إلى أوروبا
روسيا توقف إمدادات الغاز "بالكامل" إلى أوروبا
31 أغسطس 2022 11:51
أوقفت روسيا من جديد اليوم الأربعاء إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، بحسب ما أفادت شبكة "إنتسوغ" الأوروبية لنقل الغاز.
وكانت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أعلنت في وقت سابق عن هذا التوقف المقرر لثلاثة أيام والناتج عن أشغال في محطة ضغط في شمال ألمانيا يتم تصدير الغاز منها إلى دول أوروبية أخرى.
أخبار ذات صلة
المستشار الألماني يدلي بتصريحات عن الغاز الروسي
مفتشون من وكالة الطاقة يبقون في محطة زابوريجيا النووية
المصدر: وكالات
روسيا
نورد ستريم
أوروبا
الأكثر قراءة
الاقتصادي
جلسة توعوية لتوضيح آلية رد ضريبة بناء المساكن للمواطنين
28 أغسطس 2022
الإمارات
ضبط مسافر بحوزته مصوغات ذهبية بمطار الشارقة تقدر قيمتها بنصف مليون درهم
31 أغسطس 2022
الإمارات
هند مانع العتيبة: الإمارات تضطلع بدور رائد عالمياً في تمكين المرأة
29 أغسطس 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
دنيا
طريقة جديدة لتوقع ألزهايمر قد تسرع تطوير دواء
اليوم 23:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©