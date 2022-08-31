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الاقتصادي

تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو دولارين

سبائك من الذهب
31 أغسطس 2022 11:31

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر دولارين، فيما ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى.

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.28 دولار إلى 1722.04 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "10:38 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.15% تعادل 2.55 دولار لتصل إلى 1733.6 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.26% إلى 18.21 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.23% إلى 834.85 دولار، وصعد البلاديوم بنحو 1.82% إلي 2126.27 نقطة. 

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المصدر: وام
أسعار الذهب
الذهب
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