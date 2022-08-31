آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم

أحدث الرجل الموصوف بالأغنى في آسيا، وهو الهندي Gautam Adani المالك ميناء حيفا، اختراقا "لوجستيا" كبيرا بعالم الثروات، حين أصبح بتصنيف Bloomberg لأصحاب المليارات، ثالث أغنى ملياردير في العالم، بعد أن تجاوز أمس الفرنسي Bernard Arnault رئيس مجلس إدارة مجموعة LVMH الأولى عالميا بالثياب الفاخرة، وجعله رابعا في اللائحة التي تصفه بأنه أول آسيوي يصل إلى هذا المكان المرتفع بالتصنيف.

ويملك غوتام أداني، البالغ 50 سنة، ثروة مقدارها 137 مليارا من الدولارات، تضعه حاليا بعد مؤسس Tesla لإنتاج السيارات الكهربائية، كما SpaceX للخدمات الفضائية وتوابعها، وهو الأميركي Elon Musk المالك 251 مليارا، كما تحت الثاني ثراء، وهو الأميركي Jeff Besos مؤسس Amazon للتجارة الدولية عبر الإنترنت، والبالغة ثروته 153 مليارا بتصنيف بلومبيرغ.



وتتوزع أنشطة مجموعة أداني التي يرأس مجلس إدارتها وتحمل اسمه، بين الموانئ البحرية والمطارات والطاقة المتجددة والفحم بشكل خاص، ففي سبتمبر 2020 اشترى 74% من أسهم مطار "مومباي" الأكبر في الهند، كما بدأ ينشط منذ مايو الماضي بقطاع الخرسانة بعد أن استحوذ على عملاقة الخرسانة السويسرية "هولكيم" في الهند، مقابل 10 مليارات و500 مليون دولار.