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الاقتصادي

«أمازون ويب سيرفيسز» تفتتح مراكز بيانات بالإمارات

«أمازون ويب سيرفيسز» تفتتح مراكز بيانات بالإمارات
31 أغسطس 2022 02:19

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت «أمازون ويب سيرفيسز»، التابعة لشركة «أمازون»، افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط، «منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات. وتقدّر «أمازون ويب سيرفيسز» أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلي من خلال استثمارات تقدّر بنحو 5 مليارات دولار (18 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036. 

 علامة فارقة 
وتسهم منطقة «أمازون ويب سيرفيسز» الجديدة في الشرق الأوسط -الإمارات، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بنحو 11 مليار دولار (40.4 مليار درهم) إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بصورة غير مباشرة، على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة. 
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يشكل افتتاح منطقة (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة في الشرق الأوسط بالإمارات، علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزز افتتاح مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) رؤية إمارة أبوظبي وسعيها لترسيخ مكانتها كمركز رائد للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال». وأضاف معاليه: «نتوقع أن تسهم الإمكانات والقدرات المحسّنة التي توفرها سحابة (أمازون ويب سيرفيسز) في توفير فوائد وإيجابيات متعددة الجوانب والمستويات، إضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات عبر القطاعين العام والخاص، ما سيسهم بدوره في تعزيز بيئة الأعمال وتوليد فرص اقتصادية قيّمة على مستوى الدولة». 

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 البنية التحتية الرقمية
بدوره، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تمضي إمارة أبوظبي بخطىً واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات، فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد. وتسهم البنية التحتية الرقمية الذكية في تعزيز ازدهار القطاعين الخاص والعام، من خلال توفير إمكانات اقتصادية جديدة ودفع عجلة التنمية الشاملة، وخلق فرص جديدة لتعزيز أوجه التعاون عبر منظومتنا الواسعة للابتكار. ونعمل في مكتب أبوظبي للاستثمار على دعم هذه الجهود من خلال العديد من الشراكات القيّمة التي من شأنها المساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي لتبقى في طليعة الثورة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم». 

تسريع عجلة الابتكار
قال براساد كاليانارامان، نائب الرئيس لخدمات البنية التحتية في «أمازون ويب سيرفيسز»: «يتيح إطلاق منطقة (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة في الشرق الأوسط بالإمارات، إمكانية تسخير القدرات التي تتمتع بها السحابة لعدد أكبر من العملاء لدفع وتسريع عجلة الابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات، هذا إلى جانب الاستثمار في الاقتصاد المحلي من خلال خلق المزيد من فرص العمل ودعم التوجهات والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر توفير الموارد التعليمية وبرامج التدريب على المهارات التقنية المطلوبة مستقبلاً».

 

أمازون ويب سيرفسز
الإمارات
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