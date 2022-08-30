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الاقتصادي

4.1 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

4.1 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
31 أغسطس 2022 02:19

أبوظبي (وام) 

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 4.1 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مستمدة الدعم من الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار والمرافق. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مستقراً عند مستوى 9970.11 نقطة، فيما أقفل مؤشر سوق دبي العام مرتفعاً بنسبة 0.79% أو ما يعادل 27.16 نقطة ليغلق عند 3463.59 نقطة.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة.
وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 1.63% و«الياه سات» بنسبة 1.11% و«بروج» بنسبة 0.9% و«طاقة» 0.79% و«مليتبلاي» 0.46% والدار العقارية«0.2% و«موانئ أبوظبي» 0.2% و«ألفا ظبي»0.17%. وتصدر«العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 302.4 مليون درهم ليغلق عند 338.8 درهم، ثم «أبوظبي الأول» جاذباً نحو 175.08 مليون درهم ليقفل عند 19.56 درهم، يليه «ملتيبلاي» بسيولة 128.5 مليون درهم. عزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم مثل»إعمار العقارية«بنسبة 2.64% مع تصدره قائمة النشاط بالقيم بعد استقطابه سيولة بنحو 135.3 مليون درهم، كما صعد»إعمار للتطوير«1.04%، و«تيكوم» 1.25% و«ديوا»0.77% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.74% و«سوق دبي المالي» 0.55% و«دبي للاستثمار» 0.4%.

الأسهم المحلية
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