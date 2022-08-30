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الاقتصادي

«العالمية للمناطق الحرة» تبحث التعاون مع «الأونكتاد»

«العالمية للمناطق الحرة» تبحث التعاون مع «الأونكتاد»
31 أغسطس 2022 02:19

دبي (الاتحاد) 

بحث الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة (World FZO)، مع ريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر التجارة والتنمية (الأونكتاد)، في جنيف، تعزيز مكانة المنظمة عالمياً ودورها الاستراتيجي الدولي في تمثيل مصالح المناطق الحرة والاقتصادية عبر القارات، الأمر الذي ينسجم مع مستهدفات التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة (GASEZ) الذي أسسه الطرفان مع شركاء دوليين في جامايكا يونيو الماضي.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وفرص التنمية والتعاون المشترك في المجالات، التي من شأنها أن تعزز من الانتعاش الاقتصادي المشهود لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونشاط سلاسل التوريد والتجارة العالمية.
وأثمر الاجتماع في اتفاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على التعاون لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وذلك لتحديد وقياس الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة على الاقتصاد المحلي للدول، ودورها في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية.  

محمد الزرعوني
المنظمة العالمية للمناطق الحرة
الأونكتاد
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