«براند فاينانس»: «كهرباء دبي» أسرع العلامات التجاريــة نمـواً بالإمارات

دبي (الاتحاد)

جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي في المرتبة الثالثة على قائمة أعلى المؤسسات الخدماتية قيمة في منطقة الشرق الأوسط، كما تبوأت المركز الثالث في فئة أسرع العلامات التجارية نمواً في دولة الإمارات، وفق التقرير السنوي الصادر عن شركة «براند فاينانس» للعلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة في العالم للعام 2022.

ولفت التقرير إلى النجاح الكبير الذي حققه اكتتاب الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن قوة العلامة التجارية للهيئة أدت دوراً جوهرياً في تحقيق هذا النجاح.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات التي باتت تتصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات، ولا تدخر الهيئة جهداً لدعم الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وقال: الهيئة لديها بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.