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الاقتصادي

«حديد الإمارات» تخفض سعر الطن 6.5% إلى 2351 درهماً

مختص في مصنع «حديد الإمارات أركان»
30 أغسطس 2022 19:40

سيد الحجار (أبوظبي) أعلنت مجموعة «حديد الإمارات -أركان»، اليوم الثلاثاء، انخفاض أسعار حديد التسليح لموزعيها المعتمدين بالسوق المحلية بنحو 6.5% لتصل إلى 2351 درهماً للطن، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، مقارنة ب 2516 درهماً للطن خلال أغسطس 2022.

 وأوضحت الشركة ل «الاتحاد» أن هذا السعر لا يشمل أي خصم على أساس الكميات، كما لا يشمل أي رسوم إضافية على المقاسات أو درجة المنتج أو أي رسوم أخرى يتم تطبيقها على سعر المنتج مثل التكلفة الإضافية للمواد الخام.
وكان منحنى أسعار حديد التسليح بالمجموعة بدأ الارتفاع بداية من شهر مارس الماضي لنحو 2590 درهماً للطن، بعد استقرار لنحو 3 أشهر عند مستوى 2490 درهماً، لتواصل الأسعار الارتفاع في أبريل وصولاً إلى 3125 درهماً للطن، ثم 3180 درهماً في مايو 2022، قبل أن يبدأ في التراجع بالأسعار بداية من شهر يونيو الماضي إلى 2750 درهماً للطن، وصولاً إلى 2516 درهماً في يوليو، فيما ثبتت المجموعة السعر خلال أغسطس 2022.
وتنتج «حديد الإمارات» 3.5 مليون طن سنوياً من منتجات حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية بما يكفي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتنويع بنية اقتصادها من خلال تعزيز صادراتها إلى العالم، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع العين للإسمنت 5.7 مليون طن سنوياً من الإسمنت و4 ملايين طن من الكلنكر، بينما تتولى «مصانع طابوق الإمارات» إنتاج الطابوق بطاقة إجمالية تبلغ 235 ألف طابوقة يومياً. 

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280 مليون درهم صافي أرباح «حديد الإمارات أركان»

وتمكنّت المجموعة من توسيع أسواق صادرات «حديد الإمارات» إلى 60 سوقاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 56 سوقاً في بداية 2022.
وتمثل أسواق التصدير حالياً نحو 45% من إجمالي مبيعات «حديد الإمارات» مقابل 55% مبيعات في السوق المحلية.
وبلغ صافي أرباح «حديد الإمارات - أركان» 280 مليون درهم للأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقارنةً بخسارة قبل الاندماج بقيمة 23 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات النصف الأول إلى 4.61 مليار درهم، مقارنة مع 418 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

مجموعة حديد الإمارات أركان
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