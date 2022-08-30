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الاقتصادي

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 5 دولارات

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 5 دولارات
30 أغسطس 2022 11:31

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 5 دولارات. ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.12 دولار إلى 1732.47 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "11:08 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.32% تعادل 5.65 دولار لتصل إلى 1744.05 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة بنسبة 0.55% إلى 18.45 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.95% إلى 845.6 دولار.

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المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
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