«ريلمي» تطرح جهازاً لوحياً منافساً بنظام الأندرويد

أعلنت «ريلمي»، عن إطلاق «ريلمي باد»، أول كمبيوتر لوحي/تابلت تطلقه الشركة، والذي يُعد التابلت الأقل سُمكًا من فئته في الأسواق وبأسعار تنافسية. يصل سُمك تابلت «ريلمي باد» إلى 6.9 ملليمتر ويبلغ وزنه 440 جرامًا، وهو بالتالي تابلت خفيف جدًا يمكن حمله بكل راحة، وتم طرحه بلونين اثنين، الرمادي والذهبي. وبجسم خارجي من الألومنيوم. يتميز التابلت الجديد بشاشة فائقة الوضوح من طراز WUXGA +، ويصل وضوح الشاشة إلى 2000x1200، وسماعات توفر صوتاً بتقنية Dolby Atmos Quad الرباعية، وهي معتمدة بمعيار Hi-Res، كما يبلغ قياسها 10.4 بوصة، من ناحية أخرى يصل معدل الشاشة إلى جسم التابلت إلى 82.5٪، مع وجود عدد من المزايا التكنولوجية لراحة العين مثل فلتر حماية العين من الضوء الأزرق ووضع القراءة بالأبيض والأسود ووضع العرض القاتم. تصل سعة بطارية التابلت إلى 7100 مللي أمبير، تكفي نظرياً لمدة 65 يومًا في وضع الاستعداد، أو 12 ساعة متواصلة من مشاهدة مقاطع الفيديو. وبقدرة شحن سريع تصل إلى «18 وات»، تتيح إعادة شحن الجهاز خلال وقت قصير. كما أن التابلت يدعم الشحن العكسي لأجهزة AloT الذكية. يُعد معالج البيانات المزود به التابلت من بين الأقوى من نوعه في فئته السعرية، حيث تصل سرعة معالج البيانات Helio G80 ثماني النواة إلى 2.0 جيجا هرتز، مع نواتين A75، كما يتميز أداء وحدة معالجة الجرافيكس في التابلت من طراز Mali G52 950MHz، مما يتيح جة مميزة للصورة ومعدل ثبات كبير لفريمات الفيديو. وقد تجاوز رصيد نقاط التابلت 200000 نقطة في اختبارات AnTuTu بما يمنحك تجربة ألعاب سلسة دون توقف. جاء ذلك ضمن خطط الشركة التي أعلنت خلالها عن اعتزامها إطلاق جهاز جديد كل شهر في الأسواق الإقليمية.