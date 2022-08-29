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الاقتصادي
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
30 أغسطس 2022 01:12
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الاثنين، أن مخزون النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبط بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي.
وبحسب البيانات، فإن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي انخفض إلى 450 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 1984.
والكمية التي تم سحبها الأسبوع الماضي من احتياطيات الطوارئ هي الأصغر منذ نهاية أبريل.
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المصدر: وكالات
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