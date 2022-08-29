2.2 مليون نزيل بفنادق أبوظبي خلال 7 أشهر بنمو 22%

رشا طبيله (أبوظبي)

استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2.2 مليون نزيل فندقي، بنمو نسبته 22 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، التي أظهرت استمرار ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي لتصل إلى 69%، بزيادة 4%.

ووفقاً للبيانات، ارتفع إجمالي الإيرادات الفندقية بنسبة 28% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي، ليبلغ 2.7 مليار درهم، في حين ارتفع متوسط أسعار الغرفة الفندقية المتاحة إلى 325 درهما بنمو 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما استحوذ السوق المحلي على نصيب الأسد من إجمالي عدد نزلاء الفنادق في السبعة اشهر الأولى من العام الجاري بواقع 650 ألف نزيل، سجل السوق الهندي المرتبة الأولى في عدد نزلاء فنادق أبوظبي في قائمة الأسواق الدولية حيث استقبلت الفنادق 259 ألف نزيل من الهند بنمو قدره 34%. تلاه السوق الفلبيني بواقع 99 ألف نزيل، ثم السوق البريطاني بواقع 93 ألف نزيل بنمو 92%، ثم السوق المصري بواقع 92 ألف نزيل بنمو 6%، ثم السوق السعودي بواقع 80 ألف نزيل بنمو 395%، ثم السوق الباكستاني بواقع 66 ألف نزيل بنمو 17%، ثم الأمريكي بواقع 63 ألف نزيل بنمو 63%، ثم السوق الأردني بواقع 51 ألف نزيل بنمو 4%، والسوق الفرنسي بواقع 42 ألف نزيل بنمو 121%، ثم السوق العُماني بواقع 39 ألف نزيل بنمو 242%.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية بمدينة أبوظبي بنسبة 25%، ليترفع متوسط الإشغال إلى 71%، في حين ارتفع عدد نزلاء فنادق مدينة العين بنسبة 5%، بمتوسط إشغال بلغ 60%، كما ارتفع عدد نزلاء فنادق «الظفرة» بنسبة 14% ليصل متوسط الأشغال إلى 52%.

ووفقاً لنمو أعداد النزلاء بحسب الفئات الفندقية، سجلت فنادق فئة الخمس نجوم ارتفاعاً بنسبة 36%، بينما ارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئة الأربع نجوم بنسبة 12%، والفنادق بالفئات بين النجمة والثلاث نجوم 16%، والشقق الفندقية 13%. وسجلت الشقق الفندقية أعلى متوسط إشغال فندقي مقارنة بالفئات الأخرى بواقع 79%، يليها فنادق الأربع نجوم بواقع 77%، ثم الفنادق بين النجمة والثلاث نجوم بواقع 73%، ثم الخمس نجوم بواقع 61%.