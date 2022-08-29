60% وفورات الصيانة الدورية للسيارات الكهربائية

يوسف العربي (أبوظبي)

تشهد السيارات الكهربائية في الإمارات إقبالاً واسعاً من قبل المستهلكين، نظراً للوفورات التي تحققها على صعيد تكلفة الشحن مقارنة بتكلفة التزود بالوقود في مركبات الاحتراق الداخلي، فضلاً عن توفير 60% على صعيد الصيانة الدورية، بحسب خبراء ومستوردين لهذا النوع من السيارات.

وقال هؤلاء ل «الاتحاد»: إن طرح مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية في أسواق الإمارات أسهم بدوره في توافر العديد من الخيارات، ومضاعفة مستوى الإقبال على هذا النوع من السيارات منذ بداية العام الجاري.

وتوقعوا زيادة نقاط الشحن في المواقف العامة، والمتنزهات، ومواقف البنايات في أنحاء الدولة، ما يسهم في زيادة الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، حيث يُعد انتشار نقاط الشحن أكبر محفز على شرائها.

ولفتوا إلى أن الإمارات توفر العديد من الحوافز لحائزي السيارات الكهربائية، حيث ينسجم انتشارها مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

بلال نصر

اختصار التكاليف

وقال بلال نصر الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «نيو أوتو» للسيارات، إن السيارات الكهربائية في الإمارات تشهد إقبالاً واسعاً من المستخدمين في الوقت الراهن؛ نتيجة تضافر مجموعة من العوامل أهمها الوفرات التي تحققها على صعيد تكلفة الشحن مقارنة بتكلفة التزود بالوقود، فضلاً عن توفير 60% على صعيد الصيانة الدورية.

وأضاف نصر أنه من بين أهم العوامل التي أسهمت في زيادة انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات خلال عام 2022، طرح مجموعة من الوكلاء والمستوردين حزمة جديدة من الموديلات المتنوعة ضمن باقات سعرية جاذبة تضمنت الضمان على البطارية وهيكل السيارة، لافتاً إلى أن مدة الضمان على البطارية تصل إلى 8 سنوات.

وقال: إن تقديرات «بلومبيرج» تشير إلى أن 57% من مبيعات السيارات بحلول 2040 ستكون من فئة السيارات الكهربائية، وهي النسبة التي تخطتها النرويج بالفعل في الوقت الحالي، وذلك بعد رفعها نسبة الضرائب الكبيرة على السيارات التي تعمل على الوقود.

وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت السوق الإماراتية ارتفاعاً في الطلب على السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ مقارنةً بعام 2021، وهو الأمر الذي تطلب توسيع الشركة لخططتها في بيع السيارات الكهربائية بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات السوق المحلية التي حققت أعلى نسبة نمو في مبيعات السيارات الكهربائية مقارنة بباقي الأسواق العربية.

نقاط الشحن

وأوضح نصر أن نقاط شحن السيارات الكهربائية في الإمارات في تزايد مستمر في المواقف العامة والمتنزهات ومواقف البنايات في جميع أنحاء الدولة، وهو الأمر الذي تتلاشى معه مخاوف المستهلكين على هذا الصعيد.

وحول انتشار السيارات الكهربائية التي يتم طرحها في السوق من قبل مستوردين بخلاف الوكيل المعتمد للعلامة التجارية، قال نصر: إن الشركات التي تقوم بعملية استيراد هذه السيارات توفر باقات صيانة اختيارية بالتعاون مع الشركات المتخصصة.

وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه المزيد من الانتشار للسيارات الكهربائية، قال بلال إنه رغم الانخفاض الكبير في أسعار السيارات الكهربائية، إلا أنها لا تزال أعلى من السيارات العادية بنسبة 20%، كما أن البطارية تشكل نحو 40% من السعر.

أكسيل دراير

طلب قوي

قال أكسل دراير، مدير عام شركة «كلداري للسيارات» الموزع الحصري لسيارات «مازدا» في الإمارات، إنه مع زيادة أسعار الوقود عالمياً يرتفع الطلب على السيارات الكهربائية ويصل إلى آفاق جديدة. وأضاف أن السيارات الكهربائية والهجينة ذات الأسعار المعقولة تشهد طلباً قوياً وستحافظ على وتيرة نمو واعدة خلال الفترة المقبلة، ما يعني زيادة الحصة السوقية لتلك السيارات في السنوات القادمة.

ونوه دراير، بأن السيارات الكهربائية تكون مناسبة إذا كان مستخدمها قادراً على شحنها في المنزل أو في المكتب، كما أن الأمر يتطلب زيادة انتشار لنقاط الشحن السوبر، كما يجب أن تكون هذه السيارات حاصلة على شهادة مطابقة المقاييس الخليجية «GSO» لأن هذه السيارات يتم اختبارها لظروف المناخ في الإمارات.

نقاط الشحن

أكد محمد الطاس المدير التنفيذي لشركة الطاس موتورز، أن السوق المحلية تشهد في الوقت الراهن إقبالاً كبيراً على السيارات الكهربائية نظراً لتوافر أكثر من 20 طرازاً حتى الآن.

ونوه بأن النسبة الأكبر من الطلب تأتي من الموظفين الذين يستخدمون السيارة للتنقل ضمن مسارات روتينية ما يجعلهم غير قلقين بشأن توافر نقاط الشحن، كما يقبل المقيمون في الفلل على هذا النوع من السيارات لقدرتهم على توفير نقاط شحن في منازلهم.

وأوضح أن السيارات الكهربائية تحقق وفورات تتجاوز 60% على صعيد تكلفة الصيانة الدورية، كما تحقق وفورات متزايدة عند مقارنة تكلفة الشحن بتكلفة التزود بالوقود.

وفيما يتعلق بالضمان، قال الطاس: إن الشركات التجارية المتخصصة في خدمات صيانة السيارات باتت توفر باقات متكاملة للضمان لطمأنة العميل.