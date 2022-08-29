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الاقتصادي

«ستيت جريد» الصينية تفتتح مكتباً في «دبي المالي العالمي»

عارف أميري وتشنغ زونغ ليانغ خلال الافتتاح (من المصدر)
30 أغسطس 2022 00:52

دبي (الاتحاد)

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افتتحت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية (ستيت جريد) مكتباً لها في مركز دبي المالي العالمي، وهو الأول لمؤسسة المرافق الكهربائية التابعة لحكومة الصين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعمل المكتب الجديد على الاستثمار في شبكات الطاقة الكهربائية وبناءها وتشغيلها.
  وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب الشركات التي يمكنها المساهمة في نمونا الاقتصادي المستقبلي من جميع أنحاء العالم».
ومن جانبه، قال تشنغ زونغ ليانغ، الممثل الرئيسي لمكتب مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية في الشرق الأوسط: «يشكل تأسيس مكتب لنا في مركز دبي المالي العالمي إنجازاً بالغ الأهمية لمؤسستنا نحو توسيع حضورنا في سوق الشرق الأوسط، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي».

مركز دبي المالي العالمي
الصين
الإمارات
شركة ستيت جريد الصينية
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