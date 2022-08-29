«دبي للذهب والسلع» تطلق عقود ذهب جديدة

دبي (الاتحاد)

وقعت بورصة دبي للذهب والسلع اتفاقية مع شركة Pte Ltd FinMet لإطلاق منتجات عقود ذهب جديدة، تشكل إضافة إلى محفظة منتجاتها الحالية من عقود المعادن الثمينة.

وستقوم شركة FinMet الرائدة في مجال التدريب والخدمات اللوجستية وتداول المعادن الثمينة، في إطار هذه الاتفاقية بدراسة سوق السبائك المادية بالتعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع، وذلك لتحديد الفرص المتاحة عبر الأسواق العالمية. كما ستوفر FinMet الدعم للبورصة لتقديم هيكلية منتجاتها للبنوك والأعضاء الجدد الذين يسعون إلى تنويع المنتجات التي يتداولونها بما يلبي احتياجات أعمالهم.

وعلاوة على تنسيق إطلاق المنتجات، ستساعد FinMet بتثقيف المشاركين في السوق وزيادة الوعي بمنتجات الذهب الجديدة من بورصة دبي للذهب والسلع، والتي سيتم إطلاقها الشهر القادم. هذا وتعتزم البورصة إطلاق عقود جديدة للذهب المادي وعقود ذهب فورية، بما يعزز من عروض منتجاتها الحالية.