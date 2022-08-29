«المصرف المركزي» يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي موقعه الإلكتروني بحلته الجديدة وخدماته الرقمية التفاعلية والمتنوعة، ليتماشى مع رؤيته بأن يكون ضمن أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية دولة الإمارات وليلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين والشركاء.

ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد ضمن سلسلة من مبادرات التحول وإجراءات التحديث التي ينتهجها المصرف المركزي، وتجسيداً لحرصه الدائم على التواصل الفاعل مع المستهلكين والشركاء والمستفيدين من الخدمات. كما يعكس التزام المصرف المركزي بالخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة، والتي تتضمن التحول الرقمي واعتماد التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره التنظيمي والإشرافي، مما يعزز الثقة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.

وتم تصميم الموقع الإلكتروني وفقاً لأحدث المعايير الدولية لتعزيز تجربة مستخدميه، بحيث صُمِمَ بطريقة تُسهِل تصفحه ووصول الزوار للمعلومات من خلال خاصية التصفية والبحث المتقدم، ولضمان التواصل التفاعلي. ويقدم الموقع الإلكتروني أحدث الأخبار والبحوث والإحصاءات المالية والنقدية في الدولة، والأنظمة التي يُصدرها المصرف المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الموقع الإلكتروني أقساماً مخصصة مثل متحف النقود والعملات، ومركز التميز للأمن السيبراني لتطوير بنية تحتية آمنة للقطاع المالي في الدولة، ومركز تعليم المستهلك لتعزيز مستوى الوعي المالي، إلى جانب خدمات إلكترونية متنوعة والتي تشمل شراء المسكوكات التذكارية وحجز زيارة المتحف، وغيرها من الأبواب التفاعلية.