عائد سندات الخزانة الأميركية يسجل أعلى مستوى منذ 2007

سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين أعلى مستوى له في 15 عاما اليوم الاثنين بينما أعاد المستثمرون ترتيب مراكزهم لفترة ممتدة لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي في أعقاب كلمة رئيسه جيروم باول يوم الجمعة.

وبعبارات هي الأكثر حدة حتى الآن في دورة التشديد النقدي، قال باول إن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة في مسعاه لكبح التضخم على الرغم من أن تلك الزيادات تسبب ألما للأسر والشركات.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة بحوالي 65 في المئة لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، مقارنة مع حوالي 57 بالمئة يوم الجمعة عندما تحدث باول.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى 3.489 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2007 وبزيادة ثماني نقاط أساس عن مستواه عند الإغلاق يوم الجمعة.

وصعدت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام ثماني نقاط أساس أيضا إلى 3.13 بالمئة، لكنها ما زالت بعيدة عن أعلى مستوى لها الذي سجلته في منتصف يونيو والبالغ 3.49 بالمئة.