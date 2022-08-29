شراكة بين «أبوظبي العالمي» و«أبوظبي للمقيمين»

وقع سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية شراكة بهدف توفير مجموعة من الخدمات الرقمية من خلال البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي العالمي ACCESSADGM، بما في ذلك تعزيز طلبات الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي للمتقدمين المؤهلين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون تعود بالفائدة على الطرفين.وبموجب الاتفاقية، سيقوم مكتب أبوظبي للمقيمين بإدارة الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي للمتقدمين المرشّحين والمؤهلين من سوق أبوظبي العالمي.

ويتعاون كلا الطرفين في دعم المبادرات الاستراتيجية المحلية والدولية لمكتب أبوظبي للمقيمين، بما فيها الترويج للإقامة الذهبية وأسلوب الحياة المميز في أبوظبي وغيرها من المبادرات الرامية لاستقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال وضمان استقرارهم في الإمارة، فضلاً عن إطلاق أنشطة تسويقية مشتركة عبر العديد من القنوات الرقمية والمباشرة. حيث تضع هذه الاتفاقية منهجاً واضحاً للترويج لإمارة أبوظبي في السوق العالمي والعمل على استقطاب أهم القطاعات الاقتصادية.

ويُعدّ التعاون بين سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للمقيمين خطوةً من شأنها تأكيد التزام السوق بتوفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، بما يضمن الارتقاء بتجربة المتعاملين وتسهيل مزاولة الأعمال في السوق.ويعمل سوق أبوظبي العالمي على تمكين مكتب أبوظبي للمقيمين من الوصول إلى قائمة شاملة من الشركات العالمية، ما يتيح للمكتب الفرصة لتقديم المزايا الحصرية لحاملي الإقامة الذهبية في أبوظبي وتسليط الضوء على جودة الحياة في الإمارة.

سوق أبوظبي العالمي يجمع مختلف الشركات من مختلف الدول في منطقة مميزة في مدينة أبوظبي، حيث تعطي الفرصة لمكتب أبوظبي للمقيمين للالتقاء بهم في مكان واحد تحت مظلة سوق أبوظبي العالمي. ولتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للعيش، يقدم سوق أبوظبي العالمي مجموعةً من الخدمات والعروض الحصرية لجميع حملة الإقامة الذهبية في أبوظبي من خلال مكتب أبوظبي للمقيمين.

وقال حارب مبارك المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: «يفتح التعاون مع سوق أبوظبي العالمي الباب أمام المكتب للوصول إلى قاعدة واسعة من الشركات العالمية والمجتمع المتنوع من المقيمين في الإمارة، حيث سيكون هذا التعاون مع السوق فرصة هامة لتعريف هذا المجتمع بالفرص الاستثنائية التي توفرها لهم الإمارة للعيش والعمل ضمن بيئة تضمن الأمن والازدهار والاستقرار لهم ولعائلاتهم، بما ينسجم مع مساعينا الرامية لاستقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم وضمان استقرارهم طويل الأمد في الإمارة. ونحرص من جانبنا على تقديم أفضل الخدمات الذكية والهادفة لمجتمع السوق وتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز مستويات حياتهم ورفاهيتهم».