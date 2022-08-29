أبوظبي تفتح باب التسجيل في برنامج مسرعات الشركات الناشئة

أعلنت شركة مايكروسوفت عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من برنامج GrowthX Accelerator، الذي يعد شراكة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتسريع وتيرة الفرص المتاحة لنمو الشركات الناشئة، وسد الثغرات بينها وبين الشركات الكبيرة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان. وأكد المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لدى مكتب أبوظبي للاستثمار أن الشركات الناشئة تلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي وكذلك إتاحة المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن الشركات التقنية الناشئة على وجه الخصوص تقدم فرصاً كبيرة لتسريع الابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة كافة، وذلك من خلال ما تقدمه من حلول مبتكرة وفريدة تتوافق مع مختلف التحديات. وأضاف: «تلتزم إمارة أبوظبي بدعم وتطوير أعمال الشركات المبتكرة، وتمثل شراكتنا مع مايكروسوفت للشركات الناشئة ضمن برنامج مسرع الأعمال GrowthX Accelerator''» أو مبادرة ''Highway to 100 Unicorns'' إحدى النماذج الهامة التي تمكننا من تحقيق ذلك». برنامج مسرع الأعمال GrowthX Accelerator برنامج مسرع الأعمال الافتراضي الذي يستمر لمدة 10 أسابيع من تاريخ 19 سبتمبر إلى 25 نوفمبر، يزود الشركات الناشئة بالأساسيات اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم بنجاح إلى بيئة ريادة الأعمال في أبوظبي. مع العلم أن طلبات الانضمام إلى البرنامج مفتوحة أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وباكستان. ويستهدف برنامج GrowthX Accelerator'' في المقام الأول الشركات الناشئة في مرحلة النمو التي تتراوح بين طور التأسيس وصولاً إلى مرحلة النمو من فئة السلسلة ( A). علاوة على ذلك، يعمل البرنامج على تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال تقديم فرص التدريب المناسبة التي تركز بدورها على مجال المبيعات والاستعداد التقني. كما يجمع البرنامج المبتكرين معاً من أجل التعلم والتطور والاستعداد وربطهم بالمستثمرين والعملاء الإقليميين المحتملين. ومن جهته قال نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات:«بعد إنجاز نسختين ناجحتين من برنامج GrowthX Accelerator، يُسعدنا أن نفتح باب التسجيل لمجموعة ثالثة من الشركات التكنولوجية المبتكرة لتمكينها من تحقيق المزيد من الإنجازات. نحن ندرك الإمكانات التي توفرها الشركات الناشئة لتسريع عملية التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة. ومن هذا المنطلق، نظهر التزامنا تجاه هذه الشريحة من خلال مبادرات مثل GrowthX Acceleratorلدعم رحلات نموهم وإعدادهم لتوسيع نطاق أعمالهم. كما نتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها البرنامج لتعزيز الدور المهم الذي تلعبه أبوظبي في بيئة ريادة الأعمال الإقليمية».