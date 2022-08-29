«الإمارات للتنمية»: تقديم خدمة طلب التمويل رقمياً حتى 5 ملايين درهم

أحمد النقبي

أطلق مصرف الإمارات للتنمية، خدمة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل يصل إلى 5 ملايين درهم مباشرة على تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص به، وتلقي الموافقة أو الرد في غضون خمسة أيام. وتعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، ويقدمها مصرف الإمارات للتنمية بالشراكة مع منصة «بيهايف» للتكنولوجيا المالية متخصصة بالتمويل الجماعي. وستكون خدمة التمويل متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تعمل في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية وهي الصناعة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية، وتستفيد الشركات التي تحصل على التمويل من فترات سداد تصل إلى 60 شهراً. وتضيف الخدمة بُعداً جديداً مهماً إلى تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية التابع لمصرف الإمارات للتنمية، والذي يتم تشغيله بوساطة شركة YAP الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة، ويمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من تعزيز أعمالها من خلال توفير حساب مصرفي تجاري ورقم IBAN في غضون 48 ساعة ومن ثم الحصول على مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية السريعة والآمنة على مدار الساعة. وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «إن الوصول السريع إلى التمويل هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. ومن خلال شراكتنا مع بيهايف، ستوفر خدمة التمويل الفريدة التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وصولاً سريعاً وفعالاً إلى تمويلات تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم عبر تطبيقنا المصرفي الرقمي، يسد مصرف الإمارات للتنمية فجوة في السوق من خلال تبسيط عملية الحصول على تمويل وجعلها شاملة». وفي الإطار عينه، قال كريج مور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف: «تتيح شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية زيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على الوصول إلى مصادر التمويل وتعزيز نموها وخلق فرص أعمال جديدة، وتساهم هذه الشراكة – بالإضافة إلى منتجاتنا التمويلية المتميزة – في تخفيف أعباء التمويل التي يواجهها أصحاب الأعمال وتمكين الازدهار الاقتصادي الشامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.» من جانبه، أكد مسعود خان، الرئيس التنفيذي لشركة YAP الإمارات، إن الخدمة سلطت الضوء على تطور آليات التمويل في مصرف الإمارات للتنمية، قائلاً: «توضح شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دورنا في إعادة تصور وتطوير عروض التمويل الخاصة بالشركات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها المربح. YAP ومصرف الإمارات للتنمية يقدمان من خلال هذه الخدمة خدمات تمويل رقمية بالكامل تدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكملها، مع التركيز على احتياجات العملاء والميزات المبتكرة للمنتجات وقدرتها على تحقيق نتائج سريعة. ويسعدنا أن نقود تطور نموذج أعمال التمويل من خلال الرقمنة والأتمتة الشاملة لعملية التمويل وبناء عرض متكامل تماماً يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية».