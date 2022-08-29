الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

1.16 تريليون درهم ودائع «فوق 20 مليوناً» في مصارف الإمارات

زيادة في حصيلة الودائع ببنوك الإمارات
29 أغسطس 2022 20:54

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 2.006 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.164 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي بما يعادل 58.03% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة. وبحسب الإحصائيات، فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 248.58 مليار درهم أو ما نسبته 12.39% من إجمالي الودائع، فيما حازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 12.88% من الإجمالي بقيمة 258.401 مليار درهم. وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 97.52 مليار درهم بنسبة 4.86% من إجمالي الودائع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4.52% أو ما يعادل 90.6 مليار درهم. وأشار المصرف المركزي إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.32% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 146.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

أخبار ذات صلة
محافظ المصرف المركزي: دعم كبير من القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في تطوير قدراتها
البنوك تضخ 48 مليار درهم قروضاً خلال مايو
المصدر: وام
البنوك الإماراتية
المصرف المركزي الإماراتي
آخر الأخبار
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
الاقتصادي
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
اليوم 01:12
أرشيفية
عربي ودولي
قتيل و4 جرحى في حادث إطلاق نار بنيويورك
اليوم 01:09
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
عربي ودولي
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
اليوم 01:01
محمد الشرقي خلال الاستقبال (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية العليا بالفجيرة
اليوم 00:58
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
الإمارات
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©