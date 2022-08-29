17.5 مليار درهم قيمة الأسهم المملوكة لـ434 ألف مستثمرة إماراتية

ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة لـ434 ألف مستثمرة إماراتية في أسواق المال المحلية إلى 17 مليار و513 مليون و765 ألف درهم، بما يعكس الحضور القوي للمرأة الإماراتية ضمن القاعدة الضخمة والمتنوعة للمستثمرين في الأسواق. واستناداً إلى إحصائيات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام" من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، استحوذت المستثمرات الإماراتيات على حصة تعادل أكثر من 89.9% من إجمالي الأسهم المملوكة للنساء في السوقين والبالغ قيمتها 19.465 مليار درهم. ووصل عدد المستثمرات الإماراتيات في السوقين لنحو 434.38 ألف مستثمرة بحصة تعادل 82.9% من إجمالي عدد المستثمرات النساء في السوقين والبالغ عددهم 524.048 ألف مستثمرة، منها 244.126 ألف مستثمرة في سوق أبوظبي و279.922 ألف مستثمرة في سوق دبي.

سوق أبوظبي

وتفصيلا، كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن ارتفاع قيمة التداول للمستثمرات الإماراتيات في السوق بنسبة 74.7% منذ يناير 2022 وحتى منتصف أغسطس الجاري، لتصل إلى 34.6 مليار درهم مقابل نحو 19.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ المستثمرات الإماراتيات على 89.9% من إجمالي قيم تداولات النساء البالغة 38.4 مليار درهم مقابل 10.1% لباقي المستثمرات من الجنسيات الأخرى.

ولفت إلى أن حجم تداولات المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي وصل إلى قرابة 9 مليارات سهم منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الجاري بزيادة بنسبة 42% مقارنة بنحو 6.39 مليارات سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ المستثمرات الإماراتيات على حصة بنحو 86.9% من إجمالي أحجام تداولات النساء البالغة 10.29 مليار درهم مقابل 13.1% لباقي المستثمرات من الجنسيات الأخرى.

وأشار سوق أبوظبي إلى ارتفاع عدد المستثمرات الإماراتيات في السوق إلى 219.26 ألف مستثمرة حتى منتصف شهر أغسطس الجاري، ليستحوذن على نحو 89.8% من إجمالي المستثمرات النساء في السوق البالغ عددهن 244.126 ألف مستثمرة، وذلك مقابل حصة بنحو 10.2% لباقي المستثمرات من الجنسيات الأخرى.

وذكر سوق أبوظبي بأن قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي وصلت إلى 3.96 مليار درهم حتى منتصف أغسطس الجاري، بارتفاع بنسبة 15.5% مقارنة بنحو 3.43 مليار درهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، لتستحوذ المستثمرات الإماراتيات على 84.7% من إجمالي الأسهم المملوكة للنساء البالغ قيمتها 4.68 مليار درهم مقابل 15.3% لباقي المستثمرات من جنسيات أخرى.

وأعلن سوق دبي المالي أن قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات في السوق وصلت إلى 13.548 مليار درهم لعدد 4.139 مليار سهم بنهاية يوليو الماضي وذلك من إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات النساء والبالغة 14.781 مليار درهم لعدد 4.549 مليار سهم، ما يعني أن حصة المستثمرات الإماراتيات تعادل أكثر من 91.6% من الإجمالي.

سوق دبي

وذكر سوق دبي أن قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات في السوق شهدت زيادة ملحوظة طوال السنوات الماضية مرتفعة من 9.577 مليار درهم في 2021، مقابل 7.35 مليار درهم في 2020، و7.947 مليار درهم في 2019. وأشار سوق دبي إلى أن عدد المستثمرات الإماراتيات في السوق شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية مع وصوله إلى 215.12 ألف مستثمرة بنهاية السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 193.255 ألف مستثمرة بنهاية 2021، و192.162 ألف مستثمرة بنهاية 2020، و191.659 ألف مستثمرة بنهاية 2019. وتشكل المستثمرات الإماراتيات أكثر من 76.8% من إجمالي المستثمرات النساء في سوق دبي المالي والبالغ عددهن بنهاية السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 279.922 ألف مستثمرة، ومقابل 249.788 ألف مستثمرة في نهاية 2021، و248.074 ألف مستثمرة في نهاية 2020 و247.244 ألف مستثمرة في نهاية 2019.

وأوضح أن أعداد الموظفات النساء في السوق يبلغ 82 موظفة تمثل المرأة الإماراتية منهم نسبة تفوق 89% بواقع 73 موظفة، وذلك من إجمالي الموظفين الرجال والنساء العاملين في السوق والبالغ عددهم 149 موظفا وموظفة.