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الاقتصادي

إيلون ماسك: العالم ما زال بحاجة للنفط والغاز

إيلون ماسك
29 أغسطس 2022 20:44

أبلغ إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، الصحفيين في مؤتمر بالنرويج اليوم، بأنه يتعين على العالم أن يستمر في استخراج النفط والغاز لاستمرار الحضارة البشرية، مع مواصلة تطوير المصادر المستدامة للطاقة. وقال ماسك: «من نظرة واقعية، أعتقد أننا بحاجة إلى استخدام النفط والغاز على المدى القصير، وإلا فإن الحضارة ستنهار». ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على النرويج أن تواصل التنقيب عن النفط والغاز، قال ماسك: «أعتقد أن هناك ما يبرر القيام ببعض أعمال التنقيب الإضافية في هذا الوقت». وأضاف: «من أكبر التحديات التي يواجهها العالم على الإطلاق الانتقال إلى الطاقة المستدامة والاقتصاد المستدام، الأمر الذي سيستغرق عدة عقود حتى يكتمل».

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