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الاقتصادي

1.67 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية

متعاملون في سوق دبي
29 أغسطس 2022 20:42

 

 استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.67 مليار درهم في ختام جلسة اليوم تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار. وتوزعت السيولة بواقع 1.347 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و323.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 370.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9972.08 نقطة مع نهاية التعاملات، فيما بلغ مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3436.43 نقطة. وفي سوق أبوظبي، صعد سهم «ملتيبلاي» 1.88% و«أدنوك للحفر» بنسبة 0.82% و«طاقة» 0.8% و«فيرتيغلوب» 0.71% و«أغذية» 0.4% و«الياه سات» 0.37% و«بروج» 0.33% و«غذاء القابضة» 0.12%. بينما في سوق دبي، ارتفع في قطاع النقل سهم «العربية للطيران» بنسبة 0.44% و«أرامكس» 3.79%، بينما في قطاع البنوك زاد سهم «مصرف عجمان» 0.13% و«دبي التجاري» 0.85%، وزاد في قطاع التأمين «أمان» بنسبة 0.56% و«دار التكافل» 1.58% و«دبي الوطنية للتأمين» 11.02%.

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المصدر: وام
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