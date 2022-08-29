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الاقتصادي

شركات النفط الصينية تحقق أرباحاً غير مسبوقة

منشأة تابعة لشركة بتروتشاينا الصينية
29 أغسطس 2022 19:56

حققت شركات النفط الصينية العملاقة سينوبيك وبتروتشاينا وكنوك ارتفاعاً في الأرباح في النصف الأول من العام عززها ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.وأعلنت مجموعة سينوبيك العامة أكبر شركة تكرير في آسيا عن أرباح صافية بلغت 43,53 مليار يوان (6,37 مليار يورو) بين يناير ويونيو، بزيادة 10,4 في المئة على أساس سنوي. ومع ذلك شهدت الشركة انخفاض مبيعاتها من المنتجات البترولية المكررة بنسبة 9,8 في المئة خلال عام بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود في الصين التي أثرت بشدة على الطلب. من جانبها، حققت بتروتشاينا، وهي كيان مدرج في البورصة في شركة النفط الوطنية العملاقة "سي ان بي سي" أرباحًا صافية بلغت 82,39 مليار يوان (12,05 مليار يورو) في النصف الأول من السنة، بزيادة 55,3 في المئة خلال عام واحد. واعتبرت وكالة بلومبرج أن الشركة وهي أكبر منتج للخام الصيني، حققت أداء غير مسبوق خلال فترة ستة أشهر. وفي الوقت نفسه من العام الماضي حققت شركة بتروتشاينا أرباحاً بلغت 53 مليار يوان. وقالت الشركة خلال إعلان نتائجها الخميس، إن بعض "العوامل الجيوسياسية مثل الأزمة الأوكرانية أدت في النصف الأول إلى زيادة كبيرة في متوسط سعر" النفط على المستوى العالمي. من جانبها، شهدت الشركة الوطنية النفطية الصينية "كنوك" أكبر منتج للنفط والغاز البحري في الصين زيادة أرباحها الصافية بأكثر من الضعف في النصف الأول. وبلغت أرباحها 71,89 مليار يوان (10,50 مليارات يورو) في مقابل 33,3 مليار يوان قبل عام. لكن حذرت المجموعة من "البيئة الخارجية التي ستبقى معقدة ومتغيّرة" في النصف الثاني من العام.

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