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الاقتصادي

الدولار يحلق إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً

الدولار يحلق إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً
29 أغسطس 2022 16:09

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الاثنين بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى، إلى قمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48.

وترك ذلك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي والتي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر.

ونزل اليورو 0.25 بالمئة في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 0.99415 دولار على مقربة من أدنى مستوياته منذ 20 عاما، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام.

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المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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