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الاقتصادي

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 13 دولاراً

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 13 دولاراً
29 أغسطس 2022 10:33

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 13 دولاراً في مستهل التعاملات.

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% أو ما يعادل 13.2 دولار إلى 1725.16 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:51 صباحاً بتوقيت الإمارات".

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وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.79% تعادل 13.75 دولار لتصل إلى 1736.05 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة بنسبة 1.82% إلى 18.4 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.16% إلى 842.9 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 2120 دولار. 

المصدر: وام
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