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الاقتصادي

المرأة الإماراتية تمثل %30 من القوى الوطنية العاملة بـ«مطارات أبوظبي»

هدى الشامسي
29 أغسطس 2022 03:34

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت هدى الشامسي، نائب الرئيس للتسويق، والعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في مطارات أبوظبي: إن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها في قطاع الطيران، إذ تمثل المرأة الإماراتية 30% من القوى الوطنية العاملة في مطارات أبوظبي، وتسهم في مسارات العمل الحيوية داخل الشركة، من العمليات اليومية الأساسية في المطار إلى المناصب القيادية، ويزداد هذا العدد يوماً بعد يوم.
وأضافت أن قطاع الطيران يعيش اليوم عصره الذهبي، حيث دخل مطار أبوظبي الدولي الآن عامه الأربعين، كما توشك شركة الاتحاد للطيران، على الاحتفال بعيدها العشرين، فيما احتفل قطاع الطيران في الدولة في وقت سابق من هذا العام بالذكرى المئوية لأول رحلة تُحلق فوق سماء أبوظبي، كما تصادف في عام 2023 الذكرى الـ120 لأول رحلة تاريخية قام بها ويلبور وأورفيل رايت.
واستكملت: نسعى في شركة مطارات أبوظبي لإجراء تحوّل في ثقافتنا المؤسسية، ونعمل على بناء مطارٍ جديدٍ ومتميزٍ، كما نتطلع إلى إيجاد طريقة مميزة للسفر والتمتّع بتجربة لا تنسى في المطار.
وأكدت أن المرأة في قطاع الطيران تسطّر إنجازات من خلال ما تتحلّى به من تميز وابتكار والتزام، إضافة إلى تحدّي جميع أشكال التمييز التقليدية بين الجنسين في المناصب القيادية والإدارية والخطوط الأمامية. 
واختتمت أنّ المرأة الإماراتية تتمتّع اليوم بحضورٍ قوي في قطاع الطيران، نظراً للتشجيع والدعم المستمرين من قيادتنا الرشيدة.

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