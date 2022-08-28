المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في القطاع المالي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

نجحت المرأة الإماراتية في أخذ زمام المبادرة في القطاع المالي بدولة الإمارات، حيث أصبحت تهيمن اليوم على أكثر من %76.5 مذن الوظائف التي تم توطينها، في المصارف وشركات التأمين، وفقا لبيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، كما استحوذت على أكثر من %42.8 من الوظائف القيادية في وزارة المالية بحسب بيانات الوزارة.

وتسهم المرأة الإماراتية بفعالية في مسيرة التنمية حيث تعمل في القطاع المالي والمصرفي، بما فيها التأمين، بالدولة 9345 مواطنة، من إجمالي الوظائف التي يشغلها المواطنون في القطاع، بنهاية النصف الأول من 2022 البالغ عددهم الإجمالي 12212 مواطناً.

وزارة المالية

بلغت نسبة النساء الإماراتيات العاملات في وزارة المالية 54.7%، كما استحوذت النساء الإماراتيات في المناصب القيادية في الوزارة على 42.8%، وتبلغ نسبة النساء الإماراتيات من فئات الشباب في الوزارة 78.12%، أما نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات فقد بلغ 50% بحسب بيانات وزارة المالية.

وقالت نادية سلطان عبدالله مدير إدارة أملاك الاتحاد في وزارة المالية ل«الاتحاد» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن كافة النجاحات والقفزات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم ما هي إلا ثمار مباشرة للدعم المستمر للقيادة الرشيدة وأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي لطالما أكدت دور المرأة الإماراتية كشريك للرجل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رعايتها وتوجيهاتها الدائمة بدعم وتمكين المرأة وتعزيز حضورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

وأضافت: بدورنا، نسهم بتقديم خبراتنا العملية والحياتية لتمكين جيل الشباب من المواطنات الإماراتيات من صنع طريقهن الريادي الخاص والتميز فيه، باعتبارهن عنصراً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية للعقود القادمة وصولاً لأن تكون دولة الإمارات الأولى على مستوى العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد.

أبوظبي الإسلامي

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي ل«الاتحاد»:إن نسبة المواطنات العاملات في المصرف تشكل اليوم ما يفوق 70% من الموظفين الإماراتيين، مما يعكس جهود المصرف في تعزيز الدور الحیوي للمرأة الإماراتية باعتبارها ركیزة أساسية للمجتمع بعد أن أثبتت دورها في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في جميع القطاعات لا سيما القطاع المالي والمصرفي.

وثمن ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية جهود «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للطفولة والأمومة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في برامج تمكين ودعم المرأة، حيث رسخت سموها أساساً متيناً للنساء الإماراتيات وارتقت بمسيرة المرأة الإماراتية وبناء أجيال قادرة على صنع مستقبل ريادي للدولة.

وأكد العوضي أن المرأة الإماراتية استطاعت إثبات قدرتها على العمل والاجتهاد وروح الإبداع ودورها الفعال في رفع مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي ملتزم بالاستراتيجية الوطنية لتمكين وریادة المرأة ويعمل على مبادرات عديدة تعزز التوازن بین الجنسین، ويهدف إلى دعم المرأة الإماراتية وتشجيعها لتتبوأ مناصب حيوية.

وأوضح أن المصرف يقوم بتوفير برامج تدريبية عالمية المستوى تعزز من قدرة المرأة وتزويدها بالأدوات والفرص المناسبة للازدهار والنمو.

وقام مصرف أبوظبي الإسلامي في الفترة الأخيرة بتعزيز جهود التوطين وتمكين المرأة حيث تم تعيين 200 امرأة إماراتية في عام 2022 كما تم تقليد مناصب عليا وإدارية لسيدات إماراتيات.

تمكين

وبهذه المناسبة، قالت بشرى الشحي، رئيس إدارة الموارد البشرية في الإمارات لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات نوعية في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تعد اليوم نموذجاً رائداً في حماية حقوق المرأة، بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها، إضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة، على رأسها الاتحاد النسائي العام، الذي كان له الدور الأكبر في إطلاق العنان لقدرات المرأة في مختلف المجالات.

ولفتت إلى أن تمكين المرأة يقع في صلب خطط التنمية البشرية للمصرف الذي يعمل على توفير كافة مقومات الدعم للموظفات وتحفيز بيئة تنافسية تقوم على الكفاءة والتميز وتقدير الكفاءات والقدرات والتفاني في العمل وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية.

وقالت: كان المصرف من أوائل المصارف التي أنشأت حضانة لدعم الأم انسجاماً مع جهود المصرف المتواصلة لإرساء بيئة عمل جاذبة للموظفات بهدف تعزيز ثقافة التوازن بين الحياة الشخصية والعمل.

نجاح

قالت ميثاء الهاشمي رئيس إدارة الائتمان لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي إن الموظفات الإماراتيات في المصرف نجحن في ترك بصمتهن وأثبتن أن المرأة شريك مؤثر وعنصر حاسم في تطور المصرف.

وأكدت أن مصرف أبوظبي الإسلامي يعتز بإنجازات ابنة الإمارات، وتقدير دورها الحيوي وإسهاماتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام، حيث عززت المرأة الإماراتية حضورها في كل المجالات ومنها القطاع المصرفي، واستطاعت أن تتخطى الكثير من الصعاب والتحديات.

وأضافت الهاشمي: إن مصرف أبوظبي الإسلامي عمل على توفير كافة مقومات الدعم للموظفات بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها الريادي من خلال بذل كافة الجهود والاستثمار بشكل واسع في مجال تدريب وتطوير مهارات الكوادر النسائية.

كما قام المصرف بفتح المجال واسعا أمام إشراك المرأة الإماراتية في تبوء مناصب قيادية عليا.

إنجازات

قالت نورة الرياسي، رئيس تنمية المواهب والتطوير المؤسسي والتوطين في بنك أبوظبي الأول، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة استثنائية للاحتفاء بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات سباقة من حيث توفير فرص الدعم والتمكين لكل مواطنة، وهي مناسبة أيضا للتطلع بأمل وتفاؤل نحو مستقبل طموح مفعم بالخير والنجاح والازدهار.

وأضافت: بالنسبة لبنك أبوظبي الأول، فإننا ملتزمون بالرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في كافة المناحي المجتمعية والتنموية، وهو ما يبدو جلياً في مختلف المبادرات التي أطلقها البنك، حيث ارتفعت نسبة الكوادر النسائية التي تشغل مناصب إدارية عليا من 9.7% في عام 2020 إلى 16.2% في الوقت الراهن، ما يتماشى مع هدفنا للوصول إلى 30% بحلول عام 2025، وإلى 40% بحلول عام 2030.

وقالت: إن نسبة النساء الإماراتيات بلغت 70% من النسبة الإجمالية للنساء العاملات في بنك أبوظبي الأول خلال العام الجاري 2022.

وأضافت: سنواصل بذل كل جهد ممكن لإتاحة الفرص لكوادرنا النسائية الوطنية، وتمكينها للوصول إلى تطلعاتها، فتمثل قدوة لجيل جديد من الشابات الإماراتيات.