رائدات أعمال: المرأة الإماراتية  لعبت دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد

ريم البريكي (أبوظبي)

لعبت المرأة الإماراتية دوراً رئيسيا ومحوريا في تنمية وتنويع اقتصاد الدولة، مستفيدة من التشريعات والقوانين التي تطبقها الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف جوانب الحياة وبما يكفل دعم مسيرة المرأة لتصبح عضوا مؤثرا وفاعلا في مجتمعها.

وخلال خمسة عقود من عمر دولة الإمارات تمكنت المرأة الإماراتية من اعتلاء منابر التأثير عالميا تتجاوز بذلك مدارها المحلي والتأثير الواضح على قطاعات متعددة منها قطاع العمل والالتحاق بمهن مستحدثة، وبروزها في تولي مناصب قيادية في قطاعات متخصصة منها قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي والابتكار، والفضاء، والصناعة وقطاعات الاستثمارات المتعددة، لتحتل قائمة أكثر النساء عالميا في قوة التأِثير.

وأشادت رائدات وسيدات أعمال بالدور الكبير الذي قدمته الدولة للمرأة والذي كان سببا في نهوضها ووصولها لما هي عليه من تقدم ورفعة.

وأضافت أن سياسة إدخال المرأة في صنع القرار ومنحها الثقة الكبرى في تولي مناصب عليا، وتمكينها من خلال التدريب والتأهيل العلمي والعملي دفعت بهن للتحليق بطموحاتهن ورفع سقف التطلعات والأحلام لتحقيق رؤية الدولة وخططها في دعم المرأة ومشاركتها الناجعة على كافة الأصعدة والمجالات.

بدرية الملا

طموحات وإنجازات

وقالت بدرية الملا، سيدة أعمال، إن مواقف الدولة ودورها السامي في دعم مسيرة المرأة كثيرة، بداية من حق المرأة في التعليم ونيل حقوقها كافة، كما حرصت الدولة على إبراز الدور النسائي وجعله واضحا من خلال مشاركاتهن وإسهاماتهن في مختلف المجالات، كذلك كفالة الحقوق في المساواة مع الرجل.

وأضافت الملا أن تخصيص يوم في السنة للاحتفال بالمرأة الإماراتية هو بمثابة تكريم من الدولة لجميع النساء الإماراتيات ودعم لاستنهاض الهمم، والتأكيد أن القيادة الرشيدة ترى في المرأة تطلعات شامخة تسمو بدورها.

سعاد الشامسي

دور فعال

وأكدت دكتورة مهندسة سعاد الشامسي، وهي أول مهندسة طائرات إماراتية وأول باحثة عربية في علوم الطيران، أن ما حققته المرأة الإماراتية من تفرد وتميز يعود الفضل فيه إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وجهودها الكبيرة في دعم مسيرة المرأة وتمكينها.

وأوضحت الشامسي أن المرأة الإماراتية قامت بدور فعال ليس فقط على صعيد تنمية الاقتصاد الوطني، بل شاركت أخيها الرجل في جميع المجالات، وتواجدت بقوة إلى جانبه، فضلا عن دورها في التنمية والإبداع والابتكار وإلهام الجيل الحالي وجيل المستقبل.

هدى المطروشي

مجالات جديدة

أكدت هدى المطروشي، أول إماراتية تعمل في ميكانيكا السيارات، أن المرأة الإماراتية تمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات التي حفظها الوطن في سجلات التاريخ.

وأضافت: لا يمكن أن نجد كلمات قادرة على إنصاف المرأة الإماراتية وتقدير المشاعر التي نكنها بداخلنا اتجاه جميل ما صنعته وما حققته لأجل الوطن، مقدمة تهانيها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للإنجازات التي حققتها بنت الإمارات على مدار العقود الماضية.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت للجميع قدرتها وتفوقها عبر دخولها واستثمارها في مجالات وجوانب مهنية واستثمارية جديدة كان التواجد النسائي بها قليل، حتى على المستوى العالمي، ومن تلك التجارب الدخول لسوق عمل والاستثمار في قطاع المكانيكا وصيانة السيارات، وقطاعات أخرى اقتصرت الصورة النمطية بشغلها على الرجل.

ونوهت بأن تجربتها الشخصية جاءت من خلال الدعم الكبير والثقة العالية التي أولتها الدولة لمواطنيها وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح تطلعاته وآمالهم.

ودعت المطروشي النساء الإماراتيات لرفع سقف لطموحاتهن وأحلامهن، لتصل حد السماء والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة لهن من دعم مادي ومعنوي لإثبات تواجدهن في مجالاتهن.