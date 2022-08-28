انتعاش قوي لسياحة الإمارات خلال النصف الأول من 2022

مصطفى عبد العظيم (دبي)

واصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تحقيق معدلات انتعاش قوية منذ بداية العام الجاري، عكستها مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع الفنادق خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات دوائر وهيئات سياحية وتقارير مؤسسات استشارية دولية.

وتشير بيانات وتقديرات المؤسسات ذاتها، إلى ارتفاع إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة خلال النصف الأول من العام 2022 إلى نحو 10.5 مليون زائر، مقارنة مع 8.3 مليون زائر خلال النصف الأول من العام 2021، وبارتفاع متوقع قدره %26.5، وذلك بعد أن أعلنت كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة عن استقبال المنشآت الفندقية بالإمارات الثلاث ما يزيد على 9.5 مليون، منها 7.12 مليون زائر لدبي و1.84 في أبوظبي و521 ألفاً في رأس الخيمة.

أفادت بيانات مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال»، المتخصصة في الاستشارات العقارية والفندقية، أن جميع مدن الدولة شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء خلال العام الجاري مقارنة مع عام 2021، حيث سجلت كل من أبوظبي ودبي والشارقة الزيادات الأكبر في معدلات الإشغال وإيرادات الغرف المتوفرة، مشيرة إلى ارتفاع متوسط الإشغال الفندقي في دولة الإمارات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى 71%، مقارنة مع 62% في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو نسبته 9%.

أسرع معدل نمو

وبحسب بيانات التقرير الربع سنوي لفنادق الشرق الأوسط وشمال أفريقياً والصادر عن «كوليرز إنترناشيونال»، للربع الثاني من العام 2022، سجلت فنادق أبوظبي أسرع معدل نمو في مستويات الإشغال الفندقي على مستوى الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نسبته 31% عن الربع ذاته من العام 2021، تلتها فنادق دبي بنمو قدره 30%، ثم فنادق الشارقة بنمو قدره 15%، وفنادق رأس الخيمة.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على مكانتها الرائدة ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، حيث استمرت معدلات الانتعاش القوية في قطاع السياحة خلال النصف الأول من عام 2022، ما يشير إلى تعافي مستويات الطلب على السياحة محليات ودولياً، وعودة القطاع السياحي إلى أنشطته الاعتيادية قبل الأزمة الصحية العالمية، حيث ساهمت الفعاليات الضخمة ومنها إكسبو 2020 دبي، وعروض الضيافة والترفيه الجديدة بتعزيز مستويات الطلب في القطاع.

وأرجعت المؤسسة انتعاش معدلات الإشغال ومعدل السعر اليومي للغرفة بالدرجة الأولى إلى استئناف الفنادق أنشطتها بطاقتها الاستيعابية الكاملة، وإعادة إطلاق العروض الترفيهية التي توقفت بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وأظهر التقرير ارتفاع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية المتاحة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع ذاته من العام 2021، بنسبة 54%، في فنادق دبي وبنسبة 35% في فنادق أبوظبي وبنسبة 53% في فنادق الشارقة 14% في فنادق رأس الخيمة وبنسبة 6% في فنادق الفجيرة.

ارتفاع عدد الغرف

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد غرف فنادق العلامات الشهيرة في دولة الإمارات إلى 116,800 غرفة بنهاية الربع الثاني من عام 2022، موضحاً أن القطاع الفندقي في دبي شهد إضافة 2466 غرفة فندقية خلال النصف الأول من عام 2022، مع التوقعات بتوفير 1300 غرفة فندقية فاخرة إضافية خلال النصف الثاني من العام.

وتوقع التقرير أن تشهد المدن الأخرى تعزيز العرض المتاح من غرف الفنادق الشهيرة مع 282 غرفة في الشارقة و696 غرفة في رأس الخيمة و175 غرفة في الفجيرة، وأن يصل عدد الغرف الفندقية ذات العلامات العالمية الشهيرة في الدولة إلى 122 ألف غرفة بنهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 132 ألف غرفة العام المقبل وإلى 141 ألف غرفة بنهاية عام 2024.

%22 نمو في نزلاء فنادق أبوظبي

أظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي استقبال فنادق أبوظبي 1.84 مليون نزيل فندقي في النصف الأول من العام الجاري بنمو 22% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع معدلات الإشغال إلى 70% بزيادة بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3.2 ليلة للنزيل الواحد.

وبحسب البيانات، زادت الإيرادات الفندقية إلى 2.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وذكرت بيانات الدائرة أنّ متوسط سعر الغرفة في فنادق العاصمة بلغ 329 درهماً خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 232 درهماً عن الفترة نفسها بزيادة بنسبة 24.% واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة تبلغ 29% أو ما يعادل 528 ألف نزيل.

7.12 مليون زائر لدبي

وأفادت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقطاب الإمارة لنحو 7.12 مليون زائر دولي بين شهري يناير ويونيو 2022، مقارنة مع 2.52 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 183%، ليقترب عدد الزوار الدوليين من مستويات ما قبل الجائحة البالغ 8.36 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019،

وبلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 74% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بزيادة بلغت 12% على الفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت فيه 62%، وبتراجع طفيف عن نسبة 76% المسجلة في النصف الأول من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

كما سجل القطاع زيادة في سعة الغرف الفندقية بنسبة تفوق 19% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، حيت بلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية شهر يونيو 2022 نحو 140,778 غرفة فندقية توزعت على 773 منشأة فندقية، مقارنة مع 118,345 غرفة في 714 منشأة في الفترة ذاتها من عام 2019.

521 ألف زائر لفنادق رأس الخيمة

وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن استقبال الإمارة لأعلى معدل زيارات منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19، إذ سجّلت أعداد زوار مماثلة للأرقام المسجلة ما قبل الجائحة على مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وقد رحّبت الإمارة بـ 521,085 زائرا من الدولة ومن سائر أنحاء العالم، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو 2022، بزيادة بلغت نسبتها 21% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتعاود تسجيل أعداد الزوار التي تم تحقيقها ما قبل الجائحة في شهر يونيو من عام 2019.

15 % نمو إشغال الغرف بالشارقة

تعكس مؤشرات أداء القطاع الفندقي في إمارة الشارقة، عودة الانتعاش للحركة السياحية في الإمارة، حيث سجلت فنادق الشارقة وفقاً لبيانات مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال»، قفزة كبيرة في معدل السعر اليومي للغرف المتاحة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نسبته 53%، ونمواً بنسبة 15% في معدل الإشغال الفندقي بالإمارة.

وفي مؤشر أخر عكس التسارع القوي في وتيرة انتعاش قطاع الفنادق بالشارقة، إعلان شركة الشارقة الوطنية للفنادق التي تتألف من مجموعة فنادق ومنتجعات في إمارة الشارقة، والتابعة لمصرف الشارقة الإسلامي، عن تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن حققت 122% في متوسط زيادة إجمالي الربح.

وأعلنت الشركة أن نسبة الإشغال وصلت إلى 67%، وذلك فيما يتعلق بالأداء المشترك للفندقين التشغيليين «منتجع ماربيلا الشارقة»، ومُنتجع وسبا أوشيانيك خورفكان، ما يؤشر إلى جاذبية إمارة الشارقة، كوجهة سياحية عالمية آمنة ومفضلة لدى العائلات، تُثري تجربتهم وتعزز ثقتهم.

نمو متواصل

يشار إلى أن المنشآت الفندقية في دولة الإمارات استقطبت نحو 6 ملايين زائر قضوا 25 مليون ليلة فندقية خلال الربع الأول من عام 2022، بنمو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، أي بما يزيد على معدلات ما قبل الجائحة.