الجفاف يضرب اقتصادات الدول الكبيرة

حسونة الطيب (أبوظبي)

أدت موجات الجفاف الحادة، التي تضرب نصف الكرة الأرضية الشمالي، من مزارع كاليفورنيا، إلى الممرات المائية في أوروبا والصين، إلى مزيد من تعقيد سلاسل التوريد وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، مما يفاقم الضغوط على نظام التجارة العالمي، الواقع تحت وطأة المعاناة بالفعل.

وتعيش أجزاء من الصين، أطول موجة حر، منذ بدء عمليات الرصد في 1961، لتغلق المصانع أبوابها لعدم إمكانية توليد الطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع، أن يكون الجفاف الذي تتعرض له كل من البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، الأسوأ من نوعه منذ 500 سنة، بحسب «وول استريت جورنال».

وفي غرب أميركا، يبدو أن الجفاف الذي بدأ قبل 20 سنة، الأسوأ منذ 1200 سنة، بحسب دراسة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وارتفع عدد موجات الجفاف حول العالم، بنسبة قدرها 29% منذ عام 2000، نظراً للتغير المناخي وسوء استخدام الأراضي، وفقاً للأمم المتحدة.

الأنشطة الصناعية

وتؤدي موجات الحر التي تضرب بعض الاقتصادات العالمية الكبيرة خلال الصيف الحالي، لتعطيل العديد من الأنشطة الصناعية التي تشمل، توليد الكهرباء، والزراعة، والصناعة، والسياحة. وينتج عن ذلك، تعقيد الضغوط القائمة من، اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وفي أميركا، من المتوقع خسارة المزارعين، لنحو 40% من محصول القطن، بينما يتعرض حصاد الزيتون في إسبانيا، لتراجع يقارب 35%، نظراً للظروف المناخية الحادة والجفاف.

وفي أوروبا، بدأت أنهار مثل، الراين وبو في إيطاليا، والتي تشكل الشريان التجاري في القارة، لمعدلات انحسار غير مسبوقة، ما أرغم الشركات الصناعية، على خفض صادراتها. كما نتج عن تراجع منسوب هذه الأنهار، انخفاض في معدلات توليد الكهرباء، ما أثر على بديل أساسي للغاز الطبيعي، الذي يعاني نقصاً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

خفض معدلات الإنتاج

وأرغم ارتفاع درجات الحرارة، فرنسا على خفض معدلات الإنتاج في عدد من المفاعلات النووية، بسبب زيادة نسبة حرارة الأنهار التي تعمل على تبريدها. كما تخطط ألمانيا، أكبر مستهلك في أوروبا للغاز الروسي، لحرق المزيد من الفحم، بدلاً من الغاز بغرض توليد الكهرباء، بيد أن انحسار مستويات المياه في نهر الراين، حالت دون شحن الكميات المطلوبة.

وفي هولندا، تراجع منسوب هطول الأمطار من معدل 16 بوصة العادي، لنحو 11 بوصة في بداية أغسطس، ما أدى لتراجع منسوب نهر الراين وعرقلة الواردات الألمانية التي تجيء عبره.

وأدى انخفاض إمدادات المياه من جبال سييرا نيفادا في كاليفورنيا، التي تشكل أكبر قطاع زراعي في أميركا، لعدم زراعة نحو 35% من إجمالي 600 ألف فدان، في هذه المنطقة خلال السنة الحالية. وفي مقاطعة يوما بولاية أريزونا، التي تحتضن معظم إنتاج الخضراوات، من المتوقع تراجع الإنتاج بنحو 10% في قطاع قوامه 3.4 مليار دولار سنوياً.

وفي وسط وجنوب غرب الصين، أعلنت السلطات عن جفاف في ست ولايات، شكلت في مجملها نحو 25% من إنتاج البلاد من الحبوب في 2021. كما تأثرت مقاطعة سيشوان بتراجع معدلات هطول الأمطار، خاصة أنها تعتمد على الطاقة الكهرومائية، ما أسفر عن انخفاض الناتج الصناعي.

وانعكس تأثير القيود التي فرضتها الصين رغم محدوديتها، على شركات عالمية كبيرة مثل، آبل وفوكسكوم وفولكسفاجن وتويوتا، فضلاً عن شركات تقوم بإنتاج أملاح الليثيوم والأسمدة ومعدات الطاقة الكهروضوئية، التي تتخذ من سيشوان مراكز صناعية لها.

نقص إمدادات الكهرباء

وطلبت شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، من الحكومة الصينية، بأن تؤكد لها إمكانية توفير طاقة كهربائية كافية لمورديها، وسط نقص في إمدادات الكهرباء، خاصة أن 16 منهم، لم يتمكنوا من الإنتاج بالسعة الكلية.

ربما يشكل التأثير الناتج عن طول أمد الجفاف وموجات الحر، على قطاعات تشمل، السياحة والصناعة والزراعة، عائقاً طويل الأجل في التصنيف الائتماني لحكومات في الجزء الجنوبي من أوروبا، وفقاً لمودي لخدمة المستثمرين. ويقول تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن الاحتباس الحراري، زاد من مخاطر حدوث الجفاف في منطقة البحر الأبيض المتوسط.