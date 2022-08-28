«مصدر» تعزز مساهمة المرأة الإماراتية في قطاع الاستدامة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» حرصها على المساهمة في جهود تمكين المرأة الإماراتية ودمجها في مختلف قطاعات العمل، لاسيما قطاعي الطاقة المتجددة والاستدامة.

ودعمت «مصدر» منذ تأسيسها عام 2006 توفير فرص بارزة للمرأة لتشغل مناصب قيادية ومفصلية في الشركة، حيث بلغت نسبة النساء الإماراتيات العاملات في شركة «مصدر» ما نسبته 70 % من مجموع الكوادر النسائية العاملة في الشركة.

كما حرصت «مصدر» منذ انطلاقها على تشجيع المرأة للمشاركة في جهود الاستدامة وذلك عبر إشراكها في المبادرات التي أطلقتها الشركة كمبادرة منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» التي تضم عدة أنشطة وبرامج وملتقى سنوياً، وجميعها تهدف إلى صقل مهارات المرأة وتمكينها من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وإلهام جيل جديد من النساء القياديات الواعيات بقضايا الاستدامة.

محمد جميل الرمحي

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي ل«مصدر» ل«الاتحاد» حرص الشركة على إدماج المرأة الإماراتية ضمن قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة، حيث تصل نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب إدارية في الشركة إلى 26%، ما يعكس جهود «مصدر» الرامية إلى تفعيل دور المرأة كمساهم أساسي في مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها الدولة وداعم حقيقي للتنمية المستدامة.

وأشار الرمحي إلى أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على مواصلة تمكين المرأة ومنحها الفرص للمساهمة في بناء المستقبل المنشود والمشاركة الفاعلة في جهود الاستدامة وخلق غد أفضل للأجيال القادمة.

لمياء فواز

مستقبل مستدام

قالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»: باعتبارها شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، تفخر «مصدر» باغتنام هذه المناسبة السنوية المهمة للاحتفاء بموظفات الشركة الإماراتيات اللواتي يساهمن في بناء مستقبل أكثر استدامة على مستوى الدولة والعالم».

وأضافت: فخورون بالمشاركة والاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية التي تساهم بدور فاعل على مستوى شركة «مصدر» والدولة والعالم، وسوف تواصل «مصدر» توفير الفرص لها لتطوير مهاراتها وتوظيف كفاءاتها. وإننا نتطلع إلى المساهمة في إعداد وتأهيل الجيل الحالي والأجيال القادمة من النساء الإماراتيات خلال العقود المقبلة».

رسالة مُلهمة

وبصفتها امرأة إماراتية تشغل منصباً قيادياً في شركة «مصدر»، قالت نور المسكري، مديرة إدارة التوطين والموارد البشرية، إن رسالة مصدر ورؤيتها وقيمها الملهمة كانت بالتأكيد من بين أبرز الأسباب لانضمامي إلى الشركة، فمنذ تأسيسها في عام 2006، كانت مهمة مصدر هي المساهمة في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيها بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة، وقد باتت «مصدر» اليوم تعتبر واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم، ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة تسهم جميعها في تسريع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة النظيفة».

وخلال 11 عاماً قضتها في «مصدر»، ترى المسكري نفسها محظوظة كونها واكبت العديد من التجارب الإيجابية، ومن بينها تسلّمها جائزة علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين التي منحتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تقديراً لالتزام «مصدر» بدعم الأمهات والآباء العاملين.

نورة السليماني

الأمن السيبراني

من جانبها، تستذكر نورة السليماني، رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مصدر»، الفرصة القيمة التي منحت لها أيضاً عندما وجهت لها الدعوة لتمثيل دولة الإمارات و«مصدر» في المنتدى السنوي لرابطة نساء الشرق الأوسط في مجال الأمن السيبراني لعام 2021.

وتقول نورة: للمرأة دور مهم في ما يخص تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الاكتشافات في مجال الأمن السيبراني. وقد جسدنا ذلك في هذا المنتدى من خلال استعراض منصة للتوعية تتيح للمتحدثين بالعربية استخدامها كفضاء رقمي آمن، وقد استحوذ المشروع على اهتمام صناع القرار، وخصوصاً فريق إكسبو 2020 دبي.

دور قيادي

في حين تقود فاطمة السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بي تي بي ام اس اي»، وهي مشروع مشترك بين شركة «مصدر» وشركة مرافق الكهرباء الأندونيسية «بي تي بي جاوا بالي»، وتشرف على تطوير مشروع محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاوط والأولى من نوعها في إندونيسيا.

وتقول فاطمة: منحتني «مصدر» بدايةً الفرصة للانتقال إلى أندونيسيا لقيادة مشروع تطوير محطة شيراتا، إنها مهمة كبيرة، لكنها ممتعة، وأنا في غاية السعادة لحصولي على هذه الفرصة القيمة. سوف أستكمل قريباً نحو عام ونصف في أندونيسيا، وأشعر بالاعتزاز لكوني أشارك بدور مباشر في هذا المشروع المهم، وأسعى من خلال عملي اليومي وجهودي الفاعلة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لإندونيسيا والإمارات والعالم ككل.

وأضافت: ممتنة للدعم الكبير الذي أتلقاه من قادتنا في دولة الإمارات والإدارة في «مصدر»، وهو ما يدفعني للمثابرة لأكون جديرة بهذه الثقة.

مريم المزروعي

مصدر فخر

تقول مريم راشد المزروعي، قائد فريق التطوير والاستثمار في «مصدر»: كوني امرأة إماراتية، فإنه تقع على عاتقي مسؤولية كبيرة، خصوصاً عند العمل في مجال الاستثمارات الدولية وتمثيل بلدي الحبيب الإمارات والشركة الرائدة عالمياً «مصدر»، أشعر بالفخر بأن أكون من خلال عملي في «مصدر» بمثابة مثال للفتيات الإماراتيات اللواتي يشاركن باقتدار في مختلف المحافل العالمية، لقد منحتني «مصدر» تجربة فريدة.

نوف العجيل

فرصة جديدة

وتمثل نوف العجيل، ضابطة إدارة علاقات العملاء في «مصدر»، مثالاً على الفرص القيمة التي توفرها الشركة للمرأة الإماراتية، حيث تقول: «كل يوم في مصدر هو فرصة جديدة، فهنا نلتقي بالآخرين ونتعلم ونكتسب المعارف التي نستفيد منها في حياتنا».

وتضيف: إنه لمصدر فخر وسعادة بالنسبة لي بأن أكون جزءاً من مجتمع هذه الشركة الذي يسهم في بناء عالم أفضل لنا وللجيل القادم، ولطالما كانت أمنيتي أن أكون ضمن فريق الأنشطة التوعوية، وأن أشارك في تعليم الأطفال مبادئ الحفاظ على البيئة وكيفية تحقيق ذلك خلال حياتنا اليومية.

شيخة الطنيجي

شركة رائدة

وتعبّر شيخة الطنيجي، ضابط توعوية في مبادرة «مصدر» «شباب من أجل الاستدامة» عن فخرها بالانتماء إلى شركة مصدر.

وقالت: ما زلت أتذكر عندما كنت في الصف التاسع وكان لدي رحلة مدرسية إلى مدينة مصدر، لقد أعجبت حينها بجميع التقنيات والمشاريع الموجودة في المدينة، ولم أكن أتوقع أنني سأعمل في هذا المكان مستقبلاً، وأن ألتحق في غضون بضع سنوات بشركة مصدر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، فخورة بكوني أعمل في هذه الشركة.

روضة العطار

مجال حيوي

تتطلع روضة العطار، التي تشغل منصب محلل في قسم التطوير والاستثمار، إلى تحقيق طموحاتها من خلال عملها في «مصدر»، وتقول: فخورة بأن أكون امرأة إماراتية تعمل في مجال حيوي يتطلب الكثير من التفاني والخبرة. إنها فرصة مهمة تمنحني شرف المساهمة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات وكذلك جهود التنمية العالمية».

آمنة الزعابي

بدورها تشعر آمنة الزعابي، محلل أول في إدارة التصميم، بالفخر لما وصلت إليه المرأة الإماراتية، وتقول: هدفي هو أن أكون قدوة للمرأة الإماراتية وأن أكون مصدر إلهام للآخرين في مجال الاستدامة».

التدريب والتعليم

تحرص «مصدر» على دعم كافة المبادرات التي من شأنها تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في قطاع الطاقة النظيفة والاستدامة، من خلال توفير كافة سبل التدريب والتطوير الوظيفي أمام النساء العاملات في الشركة.

كما توفر الشركة وسائل التدريب والتعليم للجيل القادم من النساء لتمهيد الطريق أمامهن لاكتساب خبرات عملية والحصول على فرص وظيفية وزيادة إلمامهن بقضايا التنمية المستدامة.