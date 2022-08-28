«أبوظبي العالمي» يستقطب 5 آلاف مؤسسة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إنه يوجد أكثر من 5000 كيان مسجل في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والمهنية وتجارة التجزئة في السوق.

وأوضح في مقدمة تقرير صدر أمس الأول عن سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي أن هناك أيضًا 20 شركة تدقيق و15 ممارس إعسار فردياً مسجلين في السوق.

وأضاف المهيري: تماشيًا مع هدف السوق والتزاما بالشفافية، تسعى سلطة التسجيل لتوفير قدر أكبر من الوضوح للأشخاص المرخصين من سوق أبوظبي العالمي، والمستشارين وأصحاب المصلحة.

وأضاف: إنه بالإضافة إلى تسجيل الأفراد القانونيين والممتلكات العقارية والرسوم، فإن سلطة التسجيل مسؤولة عن الإشراف، وعند الضرورة، إنفاذ الامتثال للتشريعات التجارية لسوق أبوظبي العالمي.

وأكد أن سلطة التسجيل تلتزم بدعم أصحاب المصلحة من خلال التنظيم المبتكر، والمزيد من رقمنة الخدمات، واستخدام التكنولوجيا لتبسيط وخلق الكفاءات في العمليات وتبسيط متطلبات الامتثال لجميع كيانات سوق أبوظبي العالمي.

وقال: تلتزم سلطة التسجيل بالإشراف على الأشخاص المرخص لهم من قبل السوق للامتثال للتشريعات التجارية لسوق أبوظبي العالمي، والإشراف والمراقبة على المدققين العاملين في السوق، وممارسي الإعسار، وضمان الفعالية الكاملة للقواعد الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: سنواصل أيضا العمل عن كثب مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية والأطراف المقابلة، ومن خلال القيام بما ورد أعلاه، تسهم وظائف المراقبة والإنفاذ في سلطة التسجيل في الحفاظ على سمعة سوق أبوظبي العالمي وتعزيزها كوجهة ذات سمعة طيبة وذات مصداقية وجذابة يمكن من خلالها ممارسة الأعمال التجارية.

وحدد التقرير أهداف سلطة التسجيل بالعمل على تعزيز بيئة الامتثال المستمر من قبل الأشخاص المرخص لهم من السوق، والحفاظ على العدالة والشفافية والكفاءة، وبناء علاقات تحفظ المصالح في السوق.

وسوق أبوظبي العالمي هو مركز مالي عالمي واسع الانتشار مركزه جزيرة المارية، ويستهدف سوق أبوظبي العالمي المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية ويشكل أحد الأعمدة الأساسية للرؤية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، كونه محفزا لنمو قطاع الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة.

تضمن الهيئات الثلاث المستقلة في سوق أبوظبي العالمي (سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية ومحاكم سوق أبوظبي العالمي) وجود بيئة صديقة للأعمال قادرة على العمل بشكل متوازٍ مع المكاتب والمراكز العالمية المعروفة من قبل المراكز المالية الكبرى.