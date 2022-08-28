الشركات والمستهلكون في ألمانيا يواجهون ظروفاً صعبة الشتاء المقبل

نورنبرج (ألمانيا) (د ب أ)

من المتوقع أن تواجه الشركات والمستهلكون في ألمانيا أوقاتاً صعبة في الفترة المقبلة، حسب استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شارك فيه خبراء تابعين لمؤسسات اقتصادية رائدة.

وقالت فيرونيكا جريم عضو مجلس «حكماء الاقتصاد الألماني»:«أعتقد أننا مقبلون على شتاء قاس نظراً لكثرة حالات عدم اليقين»، فيما وصفت كاتارينا أوترمول الخبيرة في شركة أليانز، الموقف على نحو أكثر حدة قائلة:«نتوقع بشدة حدوث ركود» لافتة إلى أنه لن يكون بسيطاً.

وفي السياق ذاته، قالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة «كيه إف دبليو» المصرفية الحكومية إنها ترى سحباً قاتمة في الأفق «وسيكون الأمر صعباً بالنسبة للاقتصاد الألماني حالياً». وتوقعت أن يتجلى هذا الأمر في صورة حالات إفلاس للشركات.

ورأى الخبراء أن المشاكل الرئيسية تتمثل في الأسعار المرتفعة ولا سيما أسعار الطاقة. وقالوا إن المستهلكين سَيُجْبَرُون على التقشف مع توقع وصول التضخم إلى 10% وتسارع وتيرة الأسعار بالنسبة للغاز والكهرباء على سبيل المثال.

وقال مارك شاتنبرج، الخبير الاقتصادي وخبير سوق العمل في قطاع الأبحاث التابع لمصرف دويتشه بنك: إن «الميل القوي الذي ظهر مؤخراً نحو التقشف يوضح مظاهر القلق لدى المستهلكين، ومن المتوقع أن تأتي أقوى الرياح المعاكسة من الخسارة التي تلوح في الأفق في القوة الشرائية الحقيقية والتي ترتبط بالدرجة الأولى بأسعار الطاقة المرتفعة».

في المقابل، اتسمت نظرة كريستوف زيبكه من مصرف لاندسبنك بنظرة أقل حدة للموقف وقال إنه لا يتوقع ركوداً خطيراً في ألمانيا: «وما سيفيد هو عدم اضطراب سلاسل التوريد بنفس القوة التي شهدناها من قبل».