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المجر تشيّد محطتين للطاقة النووية السلمية

المجر تشيّد محطتين للطاقة النووية السلمية
28 أغسطس 2022 04:28

بودابست (أ ف ب) 

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أعلنت الحكومة المجرية، أمس الأول، أن إنشاء موقع لبناء مفاعلين نوويين جديدين سيبدأ «في الأسابيع المقبلة»، بالتعاون مع مجموعة روساتوم الروسية العملاقة، لزيادة إنتاج الكهرباء.
ورحب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بالموافقة التي صدرت عن السلطة التنظيمية الوطنية قبل يوم بعد تأخرها. وقال في تسجيل فيديو نُشر على حسابه على فيسبوك «إنها خطوة كبيرة».
وأضاف «يمكننا الآن الانتقال من المرحلة الأولية إلى مرحلة البناء. ستشهدونها في الأسابيع المقبلة في موقع باكس»، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعلين بحلول 2030. 
ويمنح الاتفاق الموقع في يناير 2014 «روساتوم» امتياز بناء مفاعلين يسميان «باكس 2» في موقع محطة الطاقة النووية المجرية الوحيدة، على بعد ساعة بالسيارة عن بودابست.
ويتم تمويل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 12.5 مليار يورو بنسبة تصل إلى 80 بالمئة -أو عشرة مليارات يورو- بقرض من روسيا إلى المجر التي ستتكفل بالـ2.5 مليار يورو المتبقية. وستكمل الوحدات الجديدة التي تبلغ قدرة كل منها 1.2 جيجاوات المفاعلات الأربعة الحالية التي بنيت في ثمانينيات القرن العشرين وتؤمن نحو نصف إنتاج الكهرباء. وقال سيارتو «بهذه الطريقة يمكننا ضمان أمن إمدادات الطاقة».

المجر
الطاقة النووية السلمية
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