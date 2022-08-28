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الاقتصادي

إيطاليا تخصص 8 مليارات دولار لخفض تكاليف الطاقة

إيطاليا تخصص 8 مليارات دولار لخفض تكاليف الطاقة
28 أغسطس 2022 04:28

روما (وكالات)

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ذكرت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية أن حكومة ماريو دراجي المنقضية ولايتها تخطط لتخصيص حوالي ثمانية مليارات يورو(8 مليارات دولار) لتمديد الإعفاءات الضريبية وغير ذلك من الإجراءات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، على الأقل حتى نهاية العام. وأضافت الصحيفة، دون أن تذكر مصدر المعلومات أن رئيس الوزراء دراجي ووزارة المالية الإيطالية يعملان على تنفيذ الخطة قبل انتخابات 25 سبتمبر المقبل، من أجل الحفاظ على الإجراءات الحالية سارية بعد الموعد النهائي الأصلي في نهاية الشهر المقبل، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس.
ويمكن تمويل الخطة بإيرادات ضريبية أعلى من المتوقع، حيث استبعدت الحكومة الحصول على المزيد من القروض لتمويل البرنامج، الذي يشمل إعفاءات ضريبية للشركات ودعم الوقود وخفض الأسعار للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتساعد إيطاليا الشركات والأسر منذ بدء أزمة الطاقة، الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بينما في الوقت نفسه تسعى لتنويع الواردات، بعيداً عن روسيا.

إيطاليا
الطاقة
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