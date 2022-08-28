«كريدي سويس» يراجع خطط أعماله في الصين

سنغافورة (وكالات)

تراجع مجموعة كريدي سويس الخطط طويلة الأمد لأعمالها في البر الرئيسي الصيني، في إطار استراتيجية أوسع لإعادة الهيكلة بعدما تكبدت المجموعة خسائر بمليارات الدولارات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي الجديد أولريش كورنر ورئيس منطقة أسيا والهادي، إدوين لو، ضمن كبار الخبراء المصرفيين الذين من المقرر أن يلتقوا في سنغافورة الأسبوع المقبل لمناقشة مسائل تشمل وجهة نظرهم بشأن الأعمال الصينية.

وأضافت المصادر أن المديرين التنفيذيين في كريدي سويس أعربوا عن تشككهم في فوائد توسيع أنشطة أوراقها المالية القائمة وتمديد إدارة الثروات في البلاد.