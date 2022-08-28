الإثنين 29 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«كريدي سويس» يراجع خطط أعماله في الصين

«كريدي سويس» يراجع خطط أعماله في الصين
28 أغسطس 2022 04:28

سنغافورة (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
الجفاف يضرب اقتصادات الدول الكبيرة

تراجع مجموعة كريدي سويس الخطط طويلة الأمد لأعمالها في البر الرئيسي الصيني، في إطار استراتيجية أوسع لإعادة الهيكلة بعدما تكبدت المجموعة خسائر بمليارات الدولارات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء أمس.
وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي الجديد أولريش كورنر ورئيس منطقة أسيا والهادي، إدوين لو، ضمن كبار الخبراء المصرفيين الذين من المقرر أن يلتقوا في سنغافورة الأسبوع المقبل لمناقشة مسائل تشمل وجهة نظرهم بشأن الأعمال الصينية.
وأضافت المصادر أن المديرين التنفيذيين في كريدي سويس أعربوا عن تشككهم في فوائد توسيع أنشطة أوراقها المالية القائمة وتمديد إدارة الثروات في البلاد.

كريدي سويس
الصين
آخر الأخبار
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
دنيا
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
اليوم 13:19
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
دنيا
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
اليوم 12:55
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
اليوم 12:44
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
الاقتصادي
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
اليوم 12:32
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©