السعودية وألمانيا أكثر الأسواق السياحية نمواً بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تصدر السعوديون والألمان الأسواق السياحية الرئيسية الأكثر نمواً في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليسجلوا معا نموا في عدد القادمين بنسبة تتجاوز %350، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن عدد السياح الألمان شهد نمواً بنسبة %402 خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت ارتفع فيه عدد السياح السعوديين القادمين لأبوظبي بنسبة %305 خلال الفترة ذاتها.

وفي ما يتعلق بنسب النمو في عدد السياح القادمين من أهم الأسواق السياحية الرئيسية خلال النصف الأول من العام الجاري زاد عدد السياح الفرنسيين بنسبة %122، وارتفع عدد السياح البريطانيين %92، بينما ارتفع عدد السياح الأميركيين %69، والسياح الهنود بنسبة %37.

متوسط الإقامة الفندقية

حول متوسط الإقامة الفندقية، تصدر السياح الألمان متوسط الإقامة في فنادق أبوظبي للنصف الأول من العام الجاري بواقع 5.1 ليلة، يليهم البريطانيون بواقع 4.5 ليلة فندقية، ثم الأميركيون بواقع 4 ليال فندقية، ثم السياح الهنود بواقع 3.9 ليلة فندقية.

واستقبلت فنادق أبوظبي 1.84 مليون نزيل فندقي في النصف الأول من العام الجاري بنمو 22% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الدائرة. وأظهرت البيانات أن فنادق العاصمة سجلت معدلات إشغال بنسبة 70% في النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3.2 ليلة للنزيل الواحد.

أهم الأسواق

واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة تبلغ 29% أو ما يعادل 528 ألف نزيل، أما في الأسواق الدولية، فحلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 12% أو ما يوازي 219 ألف نزيل بزيادة بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ثم الفلبين وبريطانيا بحصة 4% أو ما يعادل 82 ألف نزيل لكل سوق، ثم مصر بما يقارب 4% أو ما يوازي 77 ألف نزيل بنمو بنسبة 4%، والسعودية بحصة 3% تعادل 57 ألف نزيل، وباكستان 55 ألف نزيل والولايات المتحدة الأميركية 55 ألف نزيل والأردن 42 ألف نزيل وفرنسا 38 ألف نزيل وألمانيا 35 ألف نزيل.