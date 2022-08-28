جمارك دبي: توفير بيئة عمل متكافئة للمرأة

دبي (الاتحاد)

انطلاقاً من استراتيجية جمارك دبي الداعمة لتمكين المرأة في العمل الجمركي، احتفلت اللجنة النسائية في الدائرة بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، حيث أُقيم الاحتفال هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» وبحضور موظفات بالدائرة.

وتعمد جمارك دبي على توفير بيئة عمل متكافئة للمرأة، وإتاحة الفرصة للموظفات للعمل بحماس وكفاءة عالية جنباً إلى جنب مع الرجل، ويأتي ذلك كأولوية استراتيجية للدائرة لتمكين المرأة وريادتها في العمل الجمركي.

وشهد الاحتفال عدد من الفعاليات المختلفة منها تشكيل لوحة تحمل شعار يوم المرأة الإماراتية من خلال تفاعل الموظفات، كما تم إقامة معرضاً لمنتجات التجميل والعطور والملابس، وعلى هامش الفعالية أُقيمت محاضرة صحية قدمها الدكتور ناظم الرفاعي جراح المناظير وعلاج السمنة بمستشفى قرقاش، حيث تحدث عن أمراض السمنة على المرأة ونُظم التغذية الصحية، وفي ختام الفعالية تم إجراء سحوبات على هدايا قيمة مقدمة من الشركات المشاركة في المعرض.

كما احتفلت المراكز الجمركية في جمارك دبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، من خلال فعاليات مميزة للموظفات، وذلك تقديراً من جمارك دبي لموظفاتها ودورهن البارز في تعزيز مكانة الدائرة على جميع الأصعدة في مجال العمل الجمركي.

وقالت مريم خليفة الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي: إن المرأة في دولة الإمارات حققت طفرة نوعية في جميع المجالات وتلك الطفرة لم تحقق إلا بدعم من القيادة الرشيدة التي وفرت للمرأة كل مقومات النجاح ووثقت فيها.

وأضافت: وبهذا الدعم استطاعت المرأة في الإمارات أن تتميز وتتقلد مناصب قيادية أثبتت فيها قدرتها على التحدي وتحمل المسؤولية لتكون مشاركة قوية في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها دولتنا لتحقيق حلم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يؤمن بأن المرأة لها دوراً عظيماً في التنمية.

وأكدت الشامسي أن المرأة تعيش عهداً ذهبياً لما تشهده من التمكين من جميع النواحي، لاسيما ما قدمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» من حزمة المشاريع والمبادرات والأهداف التي دعمت من مسيرة المرأة الإماراتية والتي بدورها عززت من قوة تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف دعم وتمكين المرأة.

وأشارت إلى الدعم المستمر للمرأة في الدائرة، لاسيما من القيادة العليا وتقديرها لدور المرأة في المجتمع.