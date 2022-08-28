«أبوظبي التجاري»: %240 زيادة في عدد المواطنات

أبوظبي (الاتحاد)

سجّل بنك أبوظبي التجاري 240% نمواً في أعداد الكوادر النسائية الإماراتية منذ نهاية العام 2016 في البنك، الذي يضمّ حالياً 1355 مواطنة، ويبلغ متوسط مدة الخدمة في البنك بين الموظفات الإماراتيات ما يزيد على 5 سنوات، مما يعكس مدى ارتباطهن ببيئة العمل لدى بنك أبوظبي التجاري. وتمثل الكفاءات النسائية الإماراتية 53% من الكوادر الوطنية التي تتقلّد مختلف المناصب في الإدارة العليا والمتوسطة في البنك.

وقالت عائشة الحلامي، عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تمثّل المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن خلال دورها الرئيسي في مختلف المجالات ومساهماتها الفاعلة في المجتمع، تواصل المرأة الإماراتية عملها الدؤوب وإسهامها في رسم ملامح المستقبل ورفع اسم الإمارات عالياً».

ويُعدّ استقطاب الكوادر الوطنية والحفاظ عليها إحدى الأولويات الرئيسية ضمن استراتيجية التوطين لدى بنك أبوظبي التجاري، حيث يفخر البنك بنجاحاته التي حققها في هذا الصدد بعدما رحّب بأكثر من 100 مواطن ومواطنة جدد ضمن فريق العمل خلال النصف الأول من عام 2022.