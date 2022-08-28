الإثنين 29 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أبوظبي التجاري»: %240 زيادة في عدد المواطنات

«أبوظبي التجاري»: %240 زيادة في عدد المواطنات
28 أغسطس 2022 04:27

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
12.53 مليار درهم صافي أرباح بنوك أبوظبي «المدرجة»

سجّل بنك أبوظبي التجاري 240% نمواً في أعداد الكوادر النسائية الإماراتية منذ نهاية العام 2016 في البنك، الذي يضمّ حالياً 1355 مواطنة، ويبلغ متوسط مدة الخدمة في البنك بين الموظفات الإماراتيات ما يزيد على 5 سنوات، مما يعكس مدى ارتباطهن ببيئة العمل لدى بنك أبوظبي التجاري. وتمثل الكفاءات النسائية الإماراتية 53% من الكوادر الوطنية التي تتقلّد مختلف المناصب في الإدارة العليا والمتوسطة في البنك.
وقالت عائشة الحلامي، عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تمثّل المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن خلال دورها الرئيسي في مختلف المجالات ومساهماتها الفاعلة في المجتمع، تواصل المرأة الإماراتية عملها الدؤوب وإسهامها في رسم ملامح المستقبل ورفع اسم الإمارات عالياً».
ويُعدّ استقطاب الكوادر الوطنية والحفاظ عليها إحدى الأولويات الرئيسية ضمن استراتيجية التوطين لدى بنك أبوظبي التجاري، حيث يفخر البنك بنجاحاته التي حققها في هذا الصدد بعدما رحّب بأكثر من 100 مواطن ومواطنة جدد ضمن فريق العمل خلال النصف الأول من عام 2022.

بنك أبوظبي التجاري
آخر الأخبار
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
دنيا
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
اليوم 13:19
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
دنيا
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
اليوم 12:55
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
اليوم 12:44
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
الاقتصادي
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
اليوم 12:32
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©