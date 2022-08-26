السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

اليابان تقدم مساعدات لأفريقيا بـ 30 مليار دولار

اليابان تقدم مساعدات لأفريقيا بـ 30 مليار دولار
27 أغسطس 2022 03:03

طوكيو (رويترز) 

أخبار ذات صلة
إقبال مُتواصل للمُشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد
تونس تستقبل الوفود المشاركة في قمة «تيكاد»

ذكرت صحيفة سانكي شيمبون، أمس، أن من المقرر أن تتعهد اليابان بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في أفريقيا في مؤتمر يعقد في تونس مطلع الأسبوع. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة، التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد). ويشارك كيشيدا في المؤتمر عبر الإنترنت لأنه ما زال يتعافى من الإصابة بمرض كوفيد-19. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة على النبأ. وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية يوم الأربعاء إن القضايا الأخرى ستشمل الأمن الغذائي لأفريقيا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة. ومؤتمر تيكاد الثامن هو الأول منذ عام 2019 والثاني فقط الذي يُعقد في إفريقيا.

اليابان
أفريقيا
فوميو كيشيدا
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©