اليابان تقدم مساعدات لأفريقيا بـ 30 مليار دولار

طوكيو (رويترز)

ذكرت صحيفة سانكي شيمبون، أمس، أن من المقرر أن تتعهد اليابان بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في أفريقيا في مؤتمر يعقد في تونس مطلع الأسبوع. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة، التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد). ويشارك كيشيدا في المؤتمر عبر الإنترنت لأنه ما زال يتعافى من الإصابة بمرض كوفيد-19. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة على النبأ. وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية يوم الأربعاء إن القضايا الأخرى ستشمل الأمن الغذائي لأفريقيا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة. ومؤتمر تيكاد الثامن هو الأول منذ عام 2019 والثاني فقط الذي يُعقد في إفريقيا.