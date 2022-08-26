المرأة الإماراتية تحلق في سماء قطاع الطيران

رشا طبيلة (أبوظبي)

استطاعت مجموعة من الإماراتيات أن يتسلقن سلم النجاح والتفوق في قطاع الطيران ويتبوّأن مناصب قيادية بعد جهود كثيرة وعمل متواصل استطعن اليوم أن يكنّ قدوة لكثير من الإماراتيات ويشجعنهن على العمل في هذا القطاع الحيوي. وبحسب بيانات «الاتحاد للطيران»، يفوق عدد الإماراتيات عدد الموظفين الإماراتيين في جميع أقسام «الاتحاد للطيران»، باستثناء قسم العمليات التشغيلية، حيث إن نسبة الموظفات الإماراتيات إلى إجمالي الموظفين الإماراتيين هي %49، وعند مقارنة الموظفات الإماراتيات بالموظفات من الجنسيات الأخرى في «الاتحاد للطيران»، فإن عدد الإماراتيات في قسم الشؤون المالية وقسم الاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية يفوق عدد الموظفات غير الإماراتيات في هذه الأقسام، حيث تشكّل الموظفات الإماراتيات في قسم الشؤون المالية الأغلبية، ويتجاوز عددهن إجمالي عدد الموظفين غير المواطنين والموظفين الإماراتيين معاً.

أما ما يخص الموظفات الإماراتيات في الوظائف الإدارية، فتضم مجموعة الاتحاد للطيران عدداً من الموظفات الإماراتيات على المستوى التنفيذي، أما قسم العمليات التشغيلية فيضم أكبر عدد من الموظفات الإماراتيات في المناصب الإدارية، يليه قسم الشؤون المالية ثم قسم الموارد البشرية.

علامات تجارية وتسويق

أما أمينة طاهر التي تشغل منصب نائب الرئيس لشؤون العلامات التجارية والتسويق والرعايات بمجموعة «الاتحاد للطيران»، فتمتلك خبرة واسعة تزيد على 15 عاماً في مجال التسويق وبناء العلامات التجارية في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي. وبفضل مسيرتها الحافلة في مجالات ريادة الأعمال والترويج للعلامات التجارية وقطاعات الإعلام والثقافة، تحظى أمينة بتقدير واسع في أوساط المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتولى بمنصبها الحالي تطوير استراتيجية العلامة التجارية والتسويق على امتداد مجموعة الاتحاد للطيران، وبناء وإدارة الرعايات الاستراتيجية حول العالم.

وتحمل أمينة درجة الماجستير من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية ومن كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، كما أنها عضوة منتخبة في عدد من المجالس المتخصصة في العديد من القطاعات.

مبيعات

وللانتقال إلى المبيعات، تتولى فاطمة المهيري منصب نائب الرئيس للمبيعات في الإمارات بـ«الاتحاد للطيران»، حيث تدير السوق المحلية منذ عام 2021، أثناء تفشي الوباء والتعافي في قطاع الطيران. نفذت تدابير تساهم في تحقيق الأهداف والكفاءة والإبداع والإنتاجية، والأهم من ذلك، تحفيز أعضاء الفريق وتقديرهم ورضاهم.

وحصلت فاطمة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة مونبلييه وماجستير إدارة الأعمال في الفضاء من كلية تولوز للأعمال في فرنسا. في عام 2010، بدأت مسيرتها المهنية مع «الاتحاد للطيران» بانضمامها إلى برنامج مدير متخرج. في عام 2013، شغلت مناصب دولية في فرنسا لمدة 3 سنوات، منها مديرة تطوير الأعمال ومدير الحسابات الرئيسية ومساعد المدير العام. وساهمت هذه التجارب في اكتساب خبرة كافية وجعلها تتفوق عندما أتيحت لها الفرصة لتكون أول مدير مكاتب للشركة في سن 27 عاماً في تورنتو - كندا عام 2016 الذي استمر لمدة عامين، بعد نجاحها في عملها في كندا، أصبحت مديرة مكاتب للشركة عام 2018 في فرنسا وهذه تعد قفزة كبيرة في مسيرتها - حيث تعد فرنسا من بين أكبر 10 أسواق من حيث الإيرادات في «الاتحاد للطيران». وساعدتها خبرتها في قيادة فريق متنوع وذي أداء عالٍ في أن تصبح أول امرأة إماراتية تشغل منصب مدير للشركة، ونجحت المهيري أيضاً في إعادة هيكلة فريقها ليصبح أكثر توازناً بين الجنسين.

استدامة

أما مريم القبيسي، فتترأس قسم الاستدامة والتميز في الأعمال، ضمن قسم الاتصالات الحكومية والدولية في مجموعة الاتحاد للطيران. وهي خبيرة نشطة في مجال الاستدامة تخدم فرق العمل داخل الهيئة العامة للطيران المدني واتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي، وتحمل مريم شهادة ماجستير في الهندسة من أجل التنمية المستدامة من جامعة كامبريدج. تشمل اهتماماتها البحثية إدارة الموارد المائية والسياسة البيئية والابتكار وإدارة التكنولوجيا، وشاركت مريم في تأسيس الشبكة العربية للابتكار (AIN) في عام 2011، وهي مبادرة شبابية تركز على إلهام الحلول المبتكرة للتحديات البيئية والصحية في المنطقة العربية.

عمليات مباشرة

وتشغل هدى بوحميد منصب مدير المبيعات والعمليات المباشرة في مايو 2021 وتتمتع بخبرة عشر سنوات في «الاتحاد للطيران»، حيث بدأت حياتها المهنية وانضمت إلى برنامج مدير متخرج للمبيعات، ومن هناك، تولت هدى مناصب قيادية مختلفة في المبيعات وتطوير الأعمال عبر شبكة «الاتحاد للطيران» في الإمارات وإسطنبول ولندن. ثم أصبحت مديرة الاتحاد للطيران في جزر سيشل وجزر المالديف في عام 2017، وتحمل هدى درجة الماجستير في إدارة النقل الجوي من جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة. قبل أن تشغل منصب مدير المبيعات والعمليات المباشرة، ترأست المبيعات التجارية للشركة في للمغرب في عام 2018 لمدة عامين. تعد هدى أول امرأة تصبح مديرة مكاتب للشركة في المغرب، وكانت مسؤولة عن المبيعات للدار البيضاء والرباط.

مشرف مقصورة

ومن المناصب الإدارية في الأقسام المختلفة، تأتي عزة الفهيم لتكون مشرف المقصورة في طاقم الضيافة التابع لـ«الاتحاد للطيران» والحائز العديد من الجوائز، وتعمل في قسم عمليات أداء الرحلات في «الاتحاد للطيران». وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عجمان.

عزة لديها شغف بالسفر والتعرف على الثقافة والتاريخ، وبعد حلم طفولتها وشغفها بالطيران، انضمت عزة إلى «الاتحاد للطيران» في أبريل 2012، حيث بدأت مسيرتها المهنية مضيفة طيران وشقت طريقها عبر الصفوف لتصبح قائدة على متن الطائرة في عام 2015.

وتتولى عزة في منصبها الحالي مسؤولية إدارة فريقها من أطقم الضيافة، وضمان مواكبتهم لإجراءات التشغيل والسلامة ومتطلبات التدريب في حالات الطوارئ، إضافة إلى مراقبة أداء طاقم الطائرة وإيجاد الحلول، وتحديد الفرص لتطوير نفسها وفريقها من خلال تقديم الملاحظات البناءة والتدريبات اللزمة لقيادة الفريق إلى النجاح.

ناديـة بستكي... أول مواطنة تتخصص في طب الطيران

من النماذج الإماراتية المتميزة في «الاتحاد للطيران»، الدكتورة نادية بستكي والتي تسلمت منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول، في شهر نوفمبر من عام 2021، وكانت تتولى منصب نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية منذ عام 2014، حيث إنها مسؤولة حالياً عن موظفي «الاتحاد» واستراتيجية صحة ورفاهية الموظف، والتأكد من وضع خطط تضمن إشراك وتفاعل الموظفين كافة، فضلاً عن مسؤوليتها عن تجارب الموظفين والتنوع والشمولية في الشركة، إضافة إلى قيادة كافة وظائف وأقسام العمل الرئيسية التابعة للموارد البشرية بدءاً من المكافآت والحوافز مروراً بالأداء وانتهاء بإدارة القوى العاملة وتطوير المهارات، وقسم التعلّم والتطوير. كما أنها مسؤولة عن قسم إدارة الأصول. ومنذ انضمامها لـ«الاتحاد» عام 2007، كان للدكتورة بستكي دور حيوي في تطوير المركز الطبي التابع لـ«الاتحاد للطيران»، الذي أصبح أحد المراكز الطبية الرائدة المتخصصة في طب الطيران.

وتُعدّ أول امرأة تتقلّد منصب رئيس تنفيذي على مستوى المجموعة، فضلاً عن كونها أول إماراتية تتخصص في طب الطيران، وتتمتع الدكتورة بستكي بخبرة تقرب من 20 عاماً كطبيبة ممارسة وتحمل شهادة الماجستير في الطب المهني من جامعة مانشيستر إلى جانب شهادة دبلوم عليا في طب الطيران من كلية كنغز بلندن.