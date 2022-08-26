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الاقتصادي

الأسهم المحلية تربح 8.3 مليار درهم في ختام الأسبوع

متعاملون في سوق دبي (أرشيفية)
27 أغسطس 2022 03:03

أبوظبي (وام)

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 8.3 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مدفوعة بمكاسب قوية للأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.675 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 2.683 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.109 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و574.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مرتفعاً بنسبة 0.58% عند مستوى 10097.5 نقطة، فيما أقفل مؤشر سوق دبي العام على شبه استقرار بعد أن أضاف مكاسب بنحو 0.24 نقطة ليصل إلى 3462.89 نقطة. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.67 مليار درهم موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي و367.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 353.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.7 ألف صفقة. 
عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم قيادية مثل «أبوظبي الأول» بنسبة 1.41% جاذباً سيولة بأكثر من 245.3 مليون درهم، كما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.32% و»أدنوك للتوزيع» 1.3% و»إي آند» 1.16% و»طاقة» 0.81%، فيما تصدر «العالمية القابضة» النشاط بسيولة جاوزت 312.4 مليون درهم وأغلق عند مستوى 341 درهما. وفي سوق دبي، تواصل النشاط على سهم «إعمار العقارية» بعد استقطابه سيولة بأكثر من 155.9 مليون درهم ليغلق عند 6.1 درهم، ثم «ديوا» جاذباً 56.2 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 2.6 درهم. وارتفعت أسهم البنوك بقيادة «الإمارات دبي الوطني» بعد صعوده بنسبة 1.48%، كما زاد «دبي الإسلامي» بنسبة 0.84%. وزاد في قطاع العقار «إعمار للتطوير» و»تيكوم» بنحو 0.2% و0.41% على التوالي.

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البنوك
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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