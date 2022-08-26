خام برنت يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

لندن (رويترز)

صعدت أسعار النفط نحو دولار، أمس، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب السوق لمؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص توقعات رفع سعر الفائدة. وبحلول الساعة 10.51 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار أو 1.54 بالمئة إلى 100.87 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 93.72 دولار للبرميل. ونزل الخامان نحو دولارين للبرميل أمس الأول لكنهما في سبيلهما لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المئة لبرنت وثلاثة بالمئة للخام الأميركي.