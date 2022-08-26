مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع طفيف

طوكيو (رويترز)

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف، أمس، بعدما تخلت عن بعض مكاسبها في أوّل المعاملات مع ترقب المستثمرين لخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول للبحث عن أي دلائل بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وأغلق المؤشر الياباني على ارتفاع بنسبة 0.57 بالمئة عند 28641.38 نقطة، بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 28792.93 نقطة.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا عن بعض مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.15 بالمئة عند 1979.59 نقطة. وتلقت السوق دعما من الارتفاع الذي قادته أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت الليلة الماضية مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية، إذ كان العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي متحفظين تجاه معدل رفع أسعار الفائدة الذي سيوافقون عليه في اجتماعهم الشهر المقبل.